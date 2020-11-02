新冠肺炎｜盧寵茂批政府多甩漏　陳肇始承認個案多「時間用多咗」

香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨稱，不認同「與病毒共存」的說法，又批評本港檢測多「甩漏」，包括有病徵患者沒做檢測、檢測結果需兩三天而病人「通街走」，以及確診者要在家等候病床。 食物及衞生局局長陳肇始今（2日）早在港台節目承認，早前個案數量多，追蹤工作「時間用多咗」。針對有病徵患者沒做檢測，她稱政府會盡力讓私家醫生了解檢測的重要性，政府正研究強制檢測的法律框架。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府「有甩漏是事實」，但個案無法「清零」，市民及業界亦有責任。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂。(資料圖片/梁鵬威攝)

就盧寵茂不認同「與病毒共存」的說法，食物及衞生局局長陳肇始表示，世衞評估指出，在有效疫苗推出前，新冠病毒會一直存在。她稱，港府一直以零個案為目標，惟存在公共衞生以外的考慮，達成目標不容易。未來政府需繼續「外防輸入、內防反彈及傳播」，將推出四個臨時檢測中心，而亞博社區治療中心及各檢疫中心已預備好應付第四波疫情。

對於多「甩漏」的批評，陳肇始承認，早前個案數量多，追蹤工作「時間用多咗」。患者工作地點等爆發高危點已進行大量檢測工作，現在公私營檢測機構每日合共能化驗10萬個樣本。而針對有病徵患者沒做檢測，她稱政府會盡力讓私家醫生了解檢測的重要性，政府正研究強制檢測的法律框架，處理有病徵及高危人士。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港的確未曾做到社區持續無本地感染，坦言政府追蹤工作「有甩漏是事實」。不過，他認為責任完全不在於政府，市民及業界有否遵守防疫規定也是主因之一。