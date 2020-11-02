新冠肺炎｜陳肇始：非常擔心疫情　違規多不排除收緊社交距離措施

本港新冠肺炎疫情未止，食肆及酒吧由上周五（30日）起放寬顧客人數上限，周末萬聖節假期人頭湧湧。食物及衞生局局長陳肇始今早（2日）在港台節目表示，本港昨日再出現源頭不明本地個案，對疫情「非常擔心」。她稱，留意到萬聖節有很多市民聚集和Staycation，當中不乏違規情況，她指，若市面違規情況非常多，不排除再收緊社交距離措施。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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明白大家想「鬆一鬆」 但冀自律減少人群聚集

食物及衞生局局長陳肇始稱，本港昨日再出現源頭不明本地個案，加上再有酒店出現Staycation爆疫，涉及三宗個案初步確診，形容對情況非常擔心。她表示，萬聖節有很多市民聚集和Staycation，食環署及警察一直在酒吧地帶執法，並檢控了違規人士。她說，明白大家想「鬆一鬆」，但希望大家顧及整體疫情，能自律減少人群聚集。

她又稱，政府一直以零本地個案為目標 ，需「外防輸入、內防擴散」嚴防第四波疫情。本港現階段不宜再放寬社交距離措施，若市面違規情況非常多，不排除再收緊有關措施。