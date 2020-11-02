新冠肺炎・11.2｜增6宗確診　3宗與銀礦灣Staycation相關

衞生署今日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗是本地個案，包括昨日已公布初步確診、未知感染源頭的26歲女子(編號誌5332)，屬於梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation群組，至於另外兩宗本地個個案，都與#5332有流行病學關連，分別涉及一名26歲男子（個案編號：5336）及一名15歲男童（個案編號：5337）。

梅窩酒店Staycation群組

確診大廈食肆｜梅窩Staycation群組3患者行蹤曝光 曾光顧8間食肆

【22:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗是本地個案，屬昨日初步確診患者，同屬「梅窩Staycation」（宅度假）群組。衞生署今日公布患者潛伏期行蹤，26歲女患者曾到黃竹坑和大埔；其26歲男友人主要在大埔出沒，曾到區內4間食肆；而15歲男生就到訪過粉嶺、大埔和黃大仙多間餐廳，即該「梅窩Staycation」三名患者，潛伏期至少8間餐館上榜。

確診妓女日接數客曾住大圍鳳樓 警追尋潛伏期內近百名嫖客

【20:41】一名中國籍待遣返的42歲女子確診新冠肺炎，消息指她於10月28日在警方掃黃行動中，涉嫌非法入境被捕。據了解，由於她是性工作者，與客人有親密接觸，且感染源頭未明，恐會出現新的爆發群組，故警方正追查她於14日潛伏期內到過的場所及曾接觸過的人。據悉，該名女子偷渡來港賣淫，在港期間每日接待數名客人，病發前14日內除了在旺角一酒店內接客，亦曾在大圍區一棟鳳樓內工作。警方正全力追尋近100名恩客，以防「嫖客群組」爆發。

確診妓女大圍鳳樓接客 鳳姐稱未見部門巡查 專家呼籲嫖客檢測

警方上周三於花園街及塘尾道進行掃黃行動拘捕6人，包括確診女子。（警方圖片）

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國泰裁員｜國泰再發內部信 周三前簽署員工仍可領津貼惟金額減半

【18:41】國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，員工需在7日內簽署才獲一筆過津貼，上周三（28日）是限期最後一天。國泰今日再發內部信，決定仍會向限期之後簽署的同事發放津貼，不過金額則會減半，變成4,500元至10,500元不等。國泰空中服務員工會對此感不滿，認為全部簽署新合約的同事，應獲全額津貼。

【17:30】醫院管理局發言人表示，截至今日（11月2日）上午9時，過去24小時共有4名確診病人出院，連同已於10月31日出院的兩名病人（個案編號︰5124和5328），至今共有5,102名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用636間負壓病房，合共1,144張負壓病床，現時共有94名確診病人分別於19間公立醫院留醫，其中9人情況危殆，5人情況嚴重，其餘80人情況穩定。

調查：7成人指檢測費200元內屬合理 展覽業冀盡快推旅遊氣泡

【16:45】政府早前宣布將與新加坡推行「旅遊氣泡」，旅客上機前或到地後均要自費檢測。民建聯一項調查顯示，逾六成受訪市民贊成政府應盡快推出「旅遊氣泡」措施，惟近七成受訪者最多只願意付200元內作出行前的病毒檢測費用。



有展覽業界人士表示，不少業界公司在疫情下處於停擺狀態，不少更是「全年零收入」，最多損失逾億元，若情況持續擔心會出現裁員潮或結業潮，呼籲當局能盡快透過推出「旅遊氣泡」帶動訪港人流，從而拯救展覽業。另有賓館業界人士指，若目前情況未能改善，很多東主計劃明年結業，期望當局盡快推行「旅遊氣泡」及健康碼措施。

新冠肺炎｜資助出售單位「還息不還本安排」 將延長多6個月

【16:16】新冥肺炎疫情使經濟受累，房委會表示，為緩解資助出售單位業主的現金流轉問題及降低拖欠按揭還款的機會，向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本安排」的限時措施將延長6個月，延期償還本金期可最遲於2021年6月30日開始。

「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃，當中包括居屋、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠置居的一手市場及第二巿場計劃。

【14:00】衞生防護中心公布，今日新增6宗確診個案，累計5337宗個案。其中輸入個案佔3宗，本地個案3宗。中心表示，新增的本地個案中，編號5332的26歲女患者，即是中心昨日公布的梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation的群組，感染源頭未明。她於10月28日出現發燒，同日向一名私家醫生求診並獲轉介至雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，10月31日遞交深喉唾液樣本。病人於黃竹坑香葉道1號工作，最後一日上班日期為10月28日。她於10月25日至27日期間，曾與7名友人到訪梅窩海景渡假樂園。

至於另外兩宗本地個個案，都與#5332有流行病學關連，分別涉及一名26歲男子（個案編號：5336）及一名15歲男童（個案編號：5337）。個案5336曾於10月25日至27日期間與個案#5332留宿海景渡假樂園，10月30日出現咳嗽及流鼻水。據悉該名26歲男子是有線電視工程部員工。

今增6宗個案 銀礦灣Staycation群組錄3宗確診、1宗初步陽性

衞生防護中心進行接觸者追蹤工作時，於10月31日確定他為緊密接觸者，同日將他送往雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室。個案#5337為個案#5332的親屬，曾於10月27日有接觸，10月31日出現咳嗽，11月1日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診。

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張竹君高院作供 遭男粉捕獲求合照 透露今天無記招

【13:45】近月常在記者會上交代疫情情況的張竹君醫生，今早卻在高等法院出現，原來她是DR醫學美容誤殺案的證人之一，張作供約半小時便完成證供，離庭時卻在法院升降機內巧遇男「粉絲」。對方一眼認出張後，即舉起手機欲「selfie(自拍)」，在場記者馬上提醒法院內不可拍照。男「粉絲」終忍到法院大樓外，終後成功「集郵」，並向張說：「加油！」張之後亦向記者透露，她昨日在記者會上已「咩到講晒」，故今天不會有疫情記者會。

【12:22】消息指，本港今增6宗新型肺炎確診個案，包括3宗與銀礦灣Staycation相關的個案，該群組再多1宗初步陽性個案，據悉今日不設疫情記者會。而其餘三宗則屬輸入個案。

新冠肺炎｜何栢良籲嫖客做檢測：不一定要披露「機密」

【12:04】本港新冠肺炎疫情未平，昨日確診的42歲女患者疑為內地妓女，被警方在掃黃行動拘捕。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2日）早在電台節目稱，難以追蹤患者身邊涉及非法活動的人士，以及不願暴露身份的嫖客。何栢良直言，接受檢測不一定要披露「機密」，「寧願你唔講，但你去做檢測，都好過你唔講又唔做。」他又稱，現時本港酒店混集檢疫及本地度假人士，建議政府設立檢疫專用酒店， 減低交叉傳染機會。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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新冠肺炎｜何栢良：去玩市民潔身自愛兩周 籲萬聖節後推三招補救

【11:33】本港新冠肺炎疫情未止，本港連日再現不明感染源頭個案，周末萬聖節假期人頭湧湧。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，疫情已響起警號，料萬聖節過後確診個案陸續有來。他提醒曾赴Staycation及酒吧的市民留意有否出現病徵，如有輕微病徵便應到普通科門診取樣本樽；又建議政府在酒吧區重推流動檢測車，以及盡快開設臨時檢測中心。

新冠肺炎｜盧寵茂批政府多甩漏 陳肇始承認個案多「時間用多咗」

【11:02】香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨稱，不認同「與病毒共存」的說法，又批評本港檢測多「甩漏」，包括有病徵患者沒做檢測、檢測結果需兩三天而病人「通街走」，以及確診者要在家等候病床。

食物及衞生局局長陳肇始今早在港台節目承認，早前個案數量多，追蹤工作「時間用多咗」。針對有病徵患者沒做檢測，她稱政府會盡力讓私家醫生了解檢測的重要性，政府正研究強制檢測的法律框架。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府「有甩漏是事實」，但個案無法「清零」，市民及業界亦有責任。

新冠肺炎｜陳肇始：非常擔心疫情 違規多不排除收緊社交距離措施

【09:46】本港新冠肺炎疫情未止，食肆及酒吧由上周五（30日）起放寬顧客人數上限，周末萬聖節假期人頭湧湧。食物及衞生局局長陳肇始今早在港台節目表示，本港昨日再出現源頭不明本地個案，對疫情「非常擔心」。她稱，留意到萬聖節有很多市民聚集和Staycation，當中不乏違規情況，她指，若市面違規情況非常多，不排除再收緊社交距離措施。

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