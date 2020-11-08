林鄭愛將馮程淑儀料署任西九行政總裁　月中故宮博物館儀式或登場

西九文化區管理局行政總裁栢志高將於月底提早離職，多個消息人士均指，港府屬意由特首林鄭月娥「頭馬」、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀「接火棒」署任。 據悉，兩年後正式落成啟用的香港故宮文化博物館，將於本月中舉行平頂儀式，林鄭月娥屆時將主持典禮，馮程淑儀亦獲邀出席，暫未知會否以新身份亮相，但倘如期出席，場面別具意義。 有熟悉政府運作人士表示，公務員署任有既定程序，倘兼任兩職，一般只屬過渡安排。倘正式離開政府轉職則需要「過冷河」，尤其如馮程官至D8首長級，一般需時3年，不過可向公務員事務局申請豁免。西九文化區管理局回覆查詢時，只重申將會向政府尋求借調人選作為過渡安排，詳情適時公布。公務員事務局回覆指，政府正詳細考慮有關要求並作出合適安排，不評論揣測性報道。

▼西九香港故宮文化博物館爭議▼

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栢志高曾言：提早離任一事自己都蒙在鼓裡

栢志高（Duncan Warren Pescod）原訂於明年8月完約，惟西九文化區管理局9月底公布，栢志高將提早於本月28日離任，並將於全球招聘繼任人選。據了解，離任決定非栢志高個人志願，有指是政府要求其提早走人，栢志高事後於私人社交平台指，政府從無就此事與他接觸，自己蒙在鼓裡，他又強調與西九董事局主席唐英年相處良好，無意離開香港。

馮程曾助林鄭處理故宮建館

全球招聘有定案前，將由政府借調人員作過渡安排，多個消息都指，創新辦總監馮程淑儀是大熱人馬，如無意外會署任西九行政總裁。馮程淑儀曾出任康文署署長，於14至18年期間則擔任民政事務局常任秘書長，亦與西九「頗有淵源」。

她曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥處理西九突然興建故宮博物館一事，包括擔任「五人核心小組」其中一員，以保密原則方式研究及策劃香港故宮博物館的籌組事宜，而其餘成員包括栢志高、時任康文署副署長（文化）吳志華，以及前建築署副署長鄧文彬。

據了解，多個消息人士都指，港府屬意由特首林鄭月娥「頭馬」、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀署任。﹙資料圖片﹚

由香港賽馬會捐贈建館的香港故宮博物館，工程在一片爭議聲中展開，建築工程進行逾兩年後，本月18日將舉行平頂儀式。

當年的「五人核心小組」中，吳志華已成為香港故宮文化博物館館長，栢志高卻即將告別西九。

據悉，馮程淑儀亦獲邀出席儀式，但未知會否以未來西九「一姐」姿態登場。據了解，北京故宮博物院院長王旭東雖亦獲邀，但未能到場參與，相信與疫情有關。

馮程淑儀﹙左二﹚是籌備香港故宮文化博物館的「五人核心小組」之一。﹙資料圖片﹚

據悉，兩年後正式落成啟用的香港故宮文化博物館，將於本月中舉行平頂儀式。﹙陳淑霞攝﹚

有熟悉政府運作人士表示，公務員署任有既定規管機制及程序，倘兼任兩職(doubling-up)，一般只屬暫時安排，短期內應有人選替補其中一職；倘離開政府，另覓新跑道，則需按職級過冷河，D8首長級一般需時3年，轉任大學教職、慈善或其他不涉商業運作的非牟利機構等除外，另亦可向公務員事務局申請豁免。

西九借調首長有先例 康文署前副署長暫調故宮最終變坐正

事實上，西九借調政府首長已有先例，香港故宮文化博物館館長吳志華當年亦循暫任方式，踏上轉職之路。吳志華2014年起出任康文署副署長，2018年9月，政府借調他暫任故宮博物館館長，任期半年，其後於去年3月回調康文署。但西九文化管理局同年5月宣布他將「坐正」故宮博物館館長，並於8月5日履新。

時任故宮博物館董事局主席陳智思當時解釋，全球招聘期間，有逾10名本港、內地及海外應徵者參與遴選，惟一直未覓得合適者，遂找來有管理博物館經驗的吳志華暫代館長，相信他於任職一段時間後對職位產生興趣。翻查資料，吳志華於去年5月2日停止政府職務，當局附加3個月禁制期的額外條件，即同年8月初才「解封」。

香港故宮文化博物館於18年5月舉行動土儀式，事隔兩年半，本月中將「平頂」，料兩年後啓用。(資料圖片)

學者憂政務官署任CEO 官僚文化、政治考量入主西九

曾出任西九核心文化藝術設施諮詢委員會博物館小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基認為，西九雖然獨立運作，但政府仍有一定程度監察。隨著馮程淑儀署任在即，他認為對方或將官僚主義帶入西九，明顯與西九講求創意、尋求規條以外的新可能性相互矛盾。他又認為，今天的公務員已「高度政治化」，政治考慮必定會影響西九的文化決定，例如藏品或演出等，預期故宮博物館亦必然會加重「愛國元素」。

由香港賽馬會捐贈建館的香港故宮博物館，工程在一片爭議聲中展開。(香港故宮文化博物館設計意念圖/ 資料圖片)

西九文化區管理局回覆查詢時只重申，將會以公開及透明的方式進行全球招聘，物色行政總裁的繼任人選，另將會向政府尋求借調人選作為過渡安排，詳情將會適時公布。

公務員事務局回覆指，政府正詳細考慮有關借調公務員至西九管理局署任的要求，會作出合適安排，不評論揣測性的報道。