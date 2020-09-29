【栢志高請辭】西九CEO接連離任　學者稱不尋常：國際文化圈笑柄

西九文化區管理局再有人事變動，據悉行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod）被政府要求提早9個月離任。自西九文化區成立以來，歷年來行政總裁一職頻頻換人，先後經歷3位外籍主事者，包括栢志高、連納智及謝卓飛，其中首屆CEO、來自英國的謝卓飛上任僅5個月便「快閃」辭任，月餘後極速「跳槽」一事更招人話柄。 西九文化區事非纏身，管治成「燙手山芋」，栢志高在任期間，工程進度屢現波折，包括M+博物館總承建商新昌陷入財困、工程煞停，去年及今年更先後經歷社會事件及疫情打擊，竣工日一拖再拖；西九未來更面臨中美貿易戰及國安法等議題左右，接手者勢將迎來更大難關。 資深文化人兼學者何慶基認為，西九文化區歷任行政總裁提早離任，極不尋常，亦已淪為國際文化圈笑柄，西九董事局必須嚴正交代栢志高「被離場」原因，亦要審視運作，「否則下任CEO亦不能久留。」

據了解，栢志高已請辭。（資料圖片／梁鵬威攝）

現任行政總裁栢志高是英國裔港人，他於2014年加入管理局，出任營運總裁，並於翌年8月獲委任為行政總裁，接替請辭的連納智 (Michael Lynch) 。栢志高是退休高官，曾於港府多個部門服務逾33年，包括前民政科、前保安科、地政總署、前市政總署、前政務總署、前公務員事務局等。他於2008至2010年出任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及科技），以及於2010至2014年出任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）兼房屋署署長。

不過，他本身缺乏藝術行政背景，曾被質疑其管理成效，尤其是由外行人帶領行業發展，更為人「睇低一線」，相較熟悉藝術文化行情的連納智，更是高下立見。栢志高任內，爭議事件無休，2016年，身兼西九管理局主席的時任政務司司長林鄭月娥在未經諮詢下突然宣布，將引入故宮文化博物館。事件突起極大爭議；西九近年則飽受工程延誤困擾，包括M+博物館承建商財困，管理局需中止與新昌營造的合約，令原定2017年竣工的目標一拖再拖，疫情影響下，開幕日子更是無期；去年7月，綜合劇場出現大型地陷，揭示工程漏洞，另西九工程超支嚴重，被外間狠斥為「無底深潭」，終再為管理局加添憂愁。

去年7月，西九綜合劇場出現大型地陷，揭示工程漏洞。（羅國輝攝）

翻查西九2018/19周年報告顯示，栢志高去年薪酬及其他酬金達496萬元，約滿酬金則有97萬，按平均計算，栢志高每月擁逾40萬月薪。他今日照常出席西九文化區管理局董事局會議，交代Ｍ＋博物館最新進度，以及西九文化區疫情安排，亦確認會提早於11月底離任。



《香港01》亦取得栢志高向西九管理局員工發出的部分內部電郵內容，栢志高稱，今年7月曾告知西九董事局主席唐英年其意願，雙方已同意會待明年8月合約完結後離任。但不幸地，唐英年向他轉達政府指示，指政府方面已決定，要求他提早離任。

至於上任行政總裁連納智則來自澳洲，是國際知名的藝術行政人員，擁逾35年相關經驗，曾於倫敦南岸中心、悉尼歌劇院等出任要職。他於2011年7月來港出任西九文化管理局行政總裁，完成首份3年合約後，本來續任兩年，惟連納智當時提早請辭，較原定合約提早1年離任。



至於首任行政總裁則是來自英國的謝卓飛(Graham Sheffield) ，惜他上任僅5個月，便以健康理由辭職。惟隨後不足兩個月，卻宣布轉任英國文化協會藝術總監一職，引來公眾揣測有「詐病」之嫌。

根據《西九文化區管理局條例》第7條，管理局可在獲得行政長官的事先批准下，委任一人出任管理局的行政總裁，行政總裁屬管理局的僱員。



西九管理局促傍晚發新聞稿指，雙方同意栢志高的聘用條款將於11月28日完約。管理局將以公開及透明的方式進行全球招聘，物色行政總裁的繼任人選；另管理局將會向政府尋求借調人選作為過渡安排，詳情將會適時公布。

栢志高今日仍有如常出席董事局會議。（張嘉敏攝）

陳淑莊坦言，更憂心西九未來的融資困難，因現時ACE項目（藝術、商業、展覽）項目招標煞停，再需延後落成。（西九文化區官網截圖）

從政前身兼舞台劇演員、一直關注西九議題的立法會議員陳淑莊指，不希望栢志高辭任原因是緣自政治環境，她指，雖然不完全同意其做事作風，但他勝在擁有政府行政經驗，管理由政府全資擁有的西九「有著數」。不過，陳淑莊坦言，更憂心西九未來的融資困難，因現時ACE項目（藝術、商業、展覽）項目招標煞停，西九董事局主席唐英年此前亦曾打「開口牌」，未來或需由政府「填氹」。她又指，文藝設施始終難轉化盈利，「故宮博物館可能係唯一有機會（賺到錢）。」