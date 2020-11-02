新冠肺炎｜何栢良：去玩市民潔身自愛兩周　籲萬聖節後推三招補救

本港新冠肺炎疫情未止，本港連日再現不明感染源頭個案，周末萬聖節假期人頭湧湧。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2日）早在電台節目表示，疫情已響起警號，料萬聖節過後確診個案陸續有來。他提醒曾赴Staycation及酒吧的市民留意有否出現病徵，如有輕微病徵便應到普通科門診取樣本樽；又建議政府在酒吧區重推流動檢測車，以及盡快開設臨時檢測中心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，本港疫情數月出現「循環」，即政府收緊防疫措施後，確診數字會回落；但放寬措施後，疫情便會反彈。過去周末消遣及餐飲地方人山人海，他認為疫情已響起警號，情況不樂觀。他稱，昨日有感染群組與上月下旬的長假期有關，該名初步確診的26歲女患者短時間內有很多活動，傳染親友更涉及學生，「病毒可以傳播得好快」。何栢良預計，萬聖節過後確診個案陸續有來，著市民有心理準備。

何栢良提醒，市民及政府應想想如何補救。他呼籲，兩周到過多人Staycation或在萬聖節到過酒吧的人士，應小心留意有否出現病徵，到普通科門診取樣本樽，以及「潔身自愛」兩周，不要出席多人聚會。政府方面，他建議可在酒吧區域重推流動檢測車，並盡快由政府人員開設臨時檢測中心。就社交距離措施，他直言成效不在於鬆緊，而是執行及市民有否遵從。

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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政府計劃推出「安心出行」流動應用程式，讓市民在手機中記下出行記錄，並為同場訪客提供紀錄；如場所出現感染個案，程式會向用戶提供感染風險通知。何栢良表示，此程式對追蹤確診個案有幫助，市民大眾應該支持，「我自己都會裝」。

他解釋，爆疫情況通常與除下口罩的活動有關，尤其在餐廳及酒吧，政府通常只能追蹤職員，難以追蹤其他顧客，用此程式便有幫助。他又稱，政府應建立配套跟進接觸者，若不作追蹤， 只呼籲他們做檢測，其效用便會打折扣。