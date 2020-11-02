巴士跌倒傷口感染食肉菌　患糖尿病翁截肢後亡　裁定死於自然

八旬老翁乘巴士時跌倒小腿受傷，惟傷口卻感染了食肉菌，老翁來醫院求醫，更須截肢保命，惟術後4天疾病因壞死性筋膜炎逝世。醫生在死因研訊時供稱，糖尿病會導致壞死性筋膜炎病發率增加，存活率較低。陪審團今(2日)一致裁定老翁死於自然。

建議提高糖尿病患者及家人對傷口的處理

陪審團建議衛生署提供公眾教育及宣傳，提高糖尿病患者及其家人對傷口處理的認識。裁判官指庭上沒有與衛生署相關的證供，衛生署亦無參與是次研訊，法庭會將建議存檔。

巴士跌倒受傷 傷口之後感染食肉菌

死者張興祥，80歲。庭上透露，張患有糖尿病，他在2014年11月在巴士跌倒，右小腿有傷口，惟該傷口感染食肉菌，張在同年12月1日被送到聯合醫院治理，並進行過清創、植皮等多次手術後，情況轉差，並於2015年1月12日進行截肢手術，同月16日死亡。

媳婦指張曾反覆發燒及血壓降低

張的媳婦盧康貴供稱，張在接受植皮手時，曾要求醫生在無菌情況下才可作有關手術，並得醫生允許，手術亦成功，然而張之後情況轉差，反覆發燒，血壓降低，並透露其傷口有兩種新的惡菌，並已非原本感染的食肉菌，醫生因而認為需作截肢手術。

糖尿病會令壞死性筋膜炎病發率增加

庭上透露，張患有糖尿病，亦有血壓高並曾中風，送院時右腳已嚴重發炎。負責清創手術的醫生指，臨床診斷張有壞死性筋膜炎，故須安排緊急手術，並抽取組織化驗，確認傷口有食肉菌感染。法醫指張因壞死性筋膜炎致死。亦有醫生供稱，糖尿病會導致壞死性筋膜炎病發率增加，存活率亦較低。

案件編號：CCDI 522/2015