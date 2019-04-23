老翁暢泳後染食肉菌　割大腿皮植手臂：割我一邊唔夠又割另一邊

手臂上不足一厘米長的小傷口變成嚴重感染，最後幾乎整個前臂要接受植皮手術，這個無妄之災令現年78歲的黃先生不敢再忽視食肉菌的禍害：「身體一直很好，沒有想到兩日就變得這麼嚴重」。 將軍澳醫院過去五年共接獲15宗食肉菌感染個案，當中只有一半患者找到感染源頭，有5人接受清創手術及抗生素治療後仍然不治。有骨科專科醫生提醒，這些惡菌可經傷口、進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產傳播，當出現皮膚紅腫、發高燒、發冷等症狀，應及早求醫，情況惡化可引致器官衰竭、死亡。

黃先生的左手被窗戶的金屬邊割傷，豈料迅速演化成食肉菌感染，元兇是創傷弧菌引起的傷口感染。（勞敏儀攝）

暢泳後即晚發冷發熱 翌日急症室求診

在兩年多前，黃先生在抹窗期間，左手被窗戶的金屬邊割傷，造成不足一厘米長的小傷口，其後曾為傷口作基本消毒，並貼上膠布。他在翌日如常到銀線灣暢泳，突然看見手臂出現一條血絲，原來傷口破裂，上岸後馬上找救生員再次清理傷口。

當天晚上，黃先生出現發冷發熱的病徵，第二日才到急症室求診。他當時的左手已腫脹及有水泡，入住骨科病房時發燒，醫生懷疑他染上壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌感染」），為其進行清創手術去除壞死組織，其後發現是由創傷弧菌引起的傷口感染。

原本不足一厘米長的傷口，最後幾乎整個前臂要接受植皮手術，影響黃先生的活動能力。（勞敏儀攝） 注射百多針抗生素 皮膚永留疤 「我看見自己的血管、骨頭，後來要割我（大腿）的皮移植手臂，第一次割我一邊（大腿）三、四片，不夠用後，又割了另一邊三、四片」 黃先生因這次食肉菌感染，住了超過一個月醫院，期間反覆清洗傷口、注射抗生素「打了百多針都有」。雖避過截肢，黃先生指離開醫院後，仍多次接受物理治療，曾供皮及植皮的部位也不時感到痕癢，至今年才稍為恢復精力，但有時仍感筋骨活動時不太自然，一直有運動的他感慨：「身體一直很好，日日做運動，我也沒有想到兩日就變得這麼嚴重，現在也不敢游水」，原本光滑的皮膚留下不可磨滅的傷疤。

賴錦強醫生（左）指出，當出現皮膚紅腫、發高燒、發冷、全身乏力等症狀，有可能是食肉菌感染，嚴重時可導致多種器官衰竭及死亡。（勞敏儀攝）

食肉菌感染死亡率達三成 15病例5人死亡

所謂「食肉菌」感染，可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、創傷弧菌、雷伯氏桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌，免疫力不足及長期病患人士都是高危一族，例如黃先生本身就患有高血壓。當中，創傷弧菌常活於和暖海水，由它引致的食肉菌感染死亡率大約是30%，可透過傷口，尤其當傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌時，又或進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產（特別是從和暖海水中捕獲的蠔）而感染。

將軍澳醫院骨科駐院專科醫生賴錦強表示，在2014年至今年3月期間，共接獲15宗食肉菌感染個案，年齡介乎39至83歲，有約一半患者是傷口受到感染，有三人需要截肢；亦有五人接受手術及抗生素治療後，仍在三至十日內死亡。他補充指，其中四名死者有長期病患，如肝衰竭、腎衰竭等，其中一、兩人沒有表面傷口，只是突然發現腳部出現紅腫。他解釋，一旦受惡菌感染，產生的毒素可在短時間內破壞器官；細菌若迅速擴散，即使做清創手術也無法清除，有患者或因此而要截肢。

賴錦強強調，細菌無處不在，當市民出現皮膚紅腫、發高燒、發冷、全身乏力等症狀，有可能是食肉菌感染；若不及時求醫，皮膚會發黑及中心有麻痺感，形成水泡及出現敗血症，嚴重時可導致多種器官衰竭及死亡。

至於如何避免感染食肉菌，賴錦強醫生有以下建議：