01職人｜新人Whatsapp辭職　資深公關嘆基本功不能少　一錯記成世

科技發展發達，面對新媒體興起，公關宣傳手法亦更多元，新、舊世代公關合作時，會否出現衝突？香港公共關係專業人員協會會長尹美玉、協會25周年活動籌委會主席兼顧問關則輝入行逾三十年，二人皆認為，年青人熟習社交媒體，為一大優勢，惟提醒不能忽略基本功、專業工作態度。尹美玉分享指，曾有實習生以Whatsapp辭職，令她大感無奈，與她入行時，因一件事的小錯誤足以令她「成世都會記得呢個錯」，形成對比。今年適逢協會成立25周年，協會推出師友計劃，為年青人提供實習機會。

公關待人需觀言察色，做事又要觀察入微，尹美玉坦言，入行初期亦不時撞板。（黃舒慧攝）

嘆「撞板」無數 從經驗中學習「成世都會記得呢個錯」



公關待人時需觀言察色，做事又需觀察入微，尹美玉坦言，初初入行時，亦不時撞板。她記起，有次活動中，訂了百合花做襟花，「其實白合花嘅蕊係洗唔甩，記者會完咗，老細幾千蚊嘅西裝佈滿花蕊」，即使只是憶述，她亦十分肉緊，「係好細微嘅嘢，但我成世都會記得呢個錯。」關則輝亦舉例，剪綵看似簡易的事，亦不容忽視，要做好準備，「突然多咗個人，少咗把鉸剪，特別係呢啲，往往就會出現架啦」。

關則輝認為，年青人熟習社交媒體、科技，為工作一大優勢。（黃舒慧攝）

溝通「基本功」重要



新舊世代一起工作，風格會否不同，引發衝突？他們認為，年青人熟習社交媒體、科技，充滿熱誠，不時可「互相補足」，但關則輝提醒，即使形式如何改變，「萬變不離其中，基本功都好重要」，包括說話有沒有懶音、打字技能、英文能力等，另外便是認真的工作態度。



有實習生Whatsapp辭職



尹美玉指，有實習生上班兩周後，找到另一份工作，便以Whatsapp方式辭職，翌日沒交帶任何事情便「消失」，令她大感無奈，「佢本身已經簽約，呢個係專業操守問題，如果唔同佢講，佢唔會知有咩問題，」除了向學校反映，亦捺不住致電該位同學，「同學仔喺電話喊晒」。她笑言，二人之後曾重遇，該同學已在國際公關公司工作，衷心為對方感高興。

尹美玉指，有實習生上班兩周後，以Whatsapp方式辭職，令她大感無奈。（黃舒慧攝）

推師友計劃 大專生親身體驗



香港公共關係專業人員協會25周年，推出「PR on call 25小時計劃」，今年首度推出職場師友計劃，有11間國際、本地公司參加，由本月至明年3月間，會接受25小時訓練，包括一同籌備記者會、活動、會議等，實戰體驗公關工作。尹美玉指，反應熱烈，經面試篩選後，有22名同學入圍，分別來自八間院校，期望下年可舉辦類似活動。