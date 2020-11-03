畢業生疫情求職難　浸大耗7位數設網上互動平台整合逾3萬職位空缺

受新型冠狀病毒疫情打擊，本港今年7至9月失業率上升至6.4%，政府數據顯示，私營機構首三季的職位空缺較去年同期暴跌逾五成。 為協助畢業生應對疫情下的挑戰，香港浸會大學最近設立網上互動平台「BUhub」，整合約11個求職網站及僱主刊登的職位空缺，展示逾3萬個職位空缺及逾2,000個實習機會，以協助該校校友、畢業生及學生。 浸大副校長周偉立估計，很多今年的畢業生仍在求職，同時預料未來兩年的畢業生或會在求職方面有困難及挑戰，期望透過平台能加強畢業生與校友、社會的聯繫。

浸大校友事務處總監李惠儀（左起），以及副校長（教與學）周偉立。（鄺曉斌攝）

耗資7位數字金額設平台聯繫學生、校友及僱主

浸大網上互動平台「BUhub」耗資7位數字金額架設，服務對象主要為該校學生、校友、僱主及教職員等，主要目的為連繫大學社群，為平台使用者提供就業空缺及支援。

「BUhub」的特點及目標包括協助校友及學生求職，鼓勵學生與校友透過平台聯繫互動，以及發放大學活動資訊，稍後亦會推出「創意市集」及「支持浸大」捐款功能。

平台主打的「職位空缺」功能與約11個招聘網站合作，本地網站包括大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）、JobsDB、CPjobs及Recruit等，同時提供海外及中國內地求職網站的職位空缺連結。僱主亦能自行在平台刊登職位空缺，直接接收平台使用者的申請。

提供逾3萬全職及兼職空缺 亦有逾2千實習位

校友事務處總監李惠儀指，平台目前共整合逾3萬個全職及兼職職位空缺及逾2,000個實習機會，當中約六成為本地職位，四成為海外或內地職位。她表示，資訊及通訊科技、互聯網及工程相關類別的職位空缺所佔比例較高。

浸大副校長周偉立估計，很多今年的畢業生仍在求職，同時預料未來兩年的畢業生或會在求職方面有困難及挑戰。（資料圖片）

平台亦載有校友通訊錄，預設只會顯示名稱及就讀學科，用戶能自行選擇是否顯示更多資料，例如職業及公司背景；使用者之間亦可透過平台私訊溝通。

周偉立預料未來兩年畢業生求職仍有困難及挑戰

浸大副校長（教與學）周偉立預料，受疫情及經濟環境影響，未來兩年的畢業生或會在求職方面有困難及挑戰，他引述JIJIS數據顯示，今年該平台的職位空缺減少逾四成，顯示畢業生在求職方面確有困難。

被問及今年浸大畢業生的就業情況，周偉立說，今年教資會的就業調查仍在進行當中，預計本年底才有實際資料。惟他承認，今年很多畢業生目前仍在求職階段，期望透過「BUhub」平台能加強畢業生與校友、社會的聯繫，而校方亦會資助學生最多約四成，修讀資訊科技及金融等專業證書課程，以加強競爭力。