國泰裁員｜國泰再發內部信　周三前簽署員工仍可領津貼惟金額減半

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，員工需在7日內簽署才獲筆過津貼，上周三（28日）是限期最後一天。 國泰今日（2日）再發內部信，決定仍會向限期之後簽署的同事發放津貼，不過金額則會減半，變成4,500元至10,500元不等。國泰空中服務員工會對此感不滿，認為全部簽署新合約的同事，應獲全額津貼。

國泰今日（2日）再發內部信，決定向之後簽署的同事發放津貼，不過金額減半。（資料圖片）

《香港01》獲得國泰內部信件，國泰機組人員總經理Alex McGowan今日再向未簽約員工表示，若員工於上周四（29日）至後日（11月4日）才簽署合約，亦可獲一筆過津貼，不過金額將會減半，由原定的9,000元至21,000元，變成4,500元至10,500元不等，按職級而定。至於外藉員工的房屋津貼，則可以延續至明年6月30日。

稱大部分人已簽新合約

Alex McGowan在信內又提到，大部分人（many thousands of you）已簽署新合約，又指職員提出的問題和查詢亦大減。有尚未簽合約的資深空中服務員透露，消息一出後，員工間反應未見很熱烈，「暫時並冇因為嗰少少錢覺得皇恩浩蕩」，會再視乎明日工會召開的會員大會，再作決定。

國泰今日（2日）再發內部信，決定向之後簽署的同事發放津貼，不過金額減半。（資料圖片）

工會：應發放全額過渡津貼

國泰空中服務員工會認為，全部職員應獲全額的過渡津貼，又強調會繼續爭取，改善新合約。另外，工會透露，人力事務委員會下周一（9日）會召開特別會議討論，工會爭取將爭取會議至周三前。工會又指，後日亦會與香港航空機組人員協會（HKAOA）開會，討論未來發展方向，屆時將簽署一份聯合協議。