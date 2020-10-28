國泰裁員｜工會：料逾千僱員簽新約　今晚凌晨簽約死線資方未退讓

國泰航空早前公布重組方案，當中包括裁減5,300名駐香港員工。「倖存」員工需簽署新合約，連同福利調減，幾乎要減一半薪金。國泰空中服務員工會昨日就新合約事宜與公司會面，惟未有進展。 主席王思敏今早（28日）表示，公司未有放寬今晚凌晨前需簽新合約的「死線」，她估計目前已有逾1,000名僱員簽新合約，但她呼籲僱員不要覺得部分人簽下新合約是「無義氣」，他們可能有經濟困難，呼籲大家理解，不要被「死線」分化。國泰工會將於今日下午與勞工處開會，討論最新情況。

國泰空中服務員工會主席王思敏（中）估計，目前已有逾1,000名僱員簽新合約，但呼籲僱員不要覺得部分人簽下新合約是「無義氣」，不要被「死線」分化。（資料圖片）

國泰規定未被裁減的員工，今晚凌晨零時前需與公司簽新合約，王思敏今早接受商台節目訪問時指，裁員來得十分突然，部分居於海外的僱員須來港處理合約事宜，但需隔離14日才能外出，昨日與公司會議期間，未有回應延後簽約限期的訴求。

王思敏指，昨日國泰代表有解答部分疑問，但雙方大多時間只是各說各話，對方未有回應工會的訴求。工會今日將與勞工處會面討論。

王思敏估計，現時已有逾1,000名僱員簽新合約，但她認為，其他僱員不要覺得部分人簽下新合約是「無義氣」，他們可能有經濟困難，呼籲大家理解，不要被今晚的「死線」分化。