國泰裁員｜資方與機師工會下周三開會　重申政府注資需還款

國泰航空大規模裁減逾5,000名員工，餘下員工須轉簽薪金及待遇較差的新合約。香港航空機組人員協會（HKAOA）及國泰航空公司空中服務員工會（FAU）今日（30日）召開記者會，要求國泰延長簽新約的考慮期限，並安排勞資代表與勞工處進行三方會面。 國泰晚上回應指，由公布重組消息起，HKAOA沒要求見面，反而是國泰已邀請HKAOA在下周會面。國泰形容航空業正經歷前所未有的衝擊，而政府注資屬「需要還款的注資項目」，公司須求存及維持具競爭力的商業模式，而更新服務條件等一連串重組措施，每月可減少約5億港元現金消耗，降至10至15億港元開支。

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國泰航空大規模裁減逾五千名員工，餘下員工須轉簽薪金及待遇較差的新合約。香港航空機組人員協會（HKAOA）及國泰航空公司空中服務員工會（FAU）今日（30日）召開記者會，批評國泰要求員工永久減薪是不合理及無情，要求國泰延長簽新約的考慮期限，並安排勞資代表與勞工處進行三方會面。



國泰航空企業事務部晚上就事件回應，重申一直透過視像論壇及電郵等多種渠道，與機師及機艙服務員保持緊密溝通及盡力解答查詢，強調「自公佈企業重組當日會面後，HKAOA並未要求與我們再次見面」，又稱國泰早前已邀請HKAOA會面，雙方同意下周三（11月4日）開會。

國泰再次非常感激已簽新合約的員工，並提醒11月4日是簽署期限，重申國泰航空的企業重組旨在「盡可能保留最多的工作崗位，同時履行對香港的航空樞紐和顧客的責任」。

航空業正經歷前所未有的衝擊，我們在極具挑戰的新市場環境下求存，必須維持具競爭力的商業模式。我們衷心希望能夠得到每一位同事的支持。 國泰航空企業事務部

國泰指裁員可月減5億現金消耗

港府今年中以「土地基金」向國泰注資或借出最多292.5億元，國泰形容，「航空業正經歷前所未有的衝擊，我們在極具挑戰的新市場環境下求存」，重申有關資本重組計劃可讓國泰繼續經營，但屬「需要還款的注資項目」，而更新服務條件等一連串重組措施，每月可減少約5億港元現金消耗，降至10至15億港元開支。