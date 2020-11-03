新冠肺炎｜飲食業：政府推安心出行App　需研增入座率等誘因

政府擬推出「安心出行」手機應用程式。市民可透過掃描場所張貼的二維碼記錄，當個別場所出現確診個案，而用戶曾與確診者於相若時間到訪有關場所，應用程式會向用戶發出通知。 優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍今（3日）早在港台節目表示，業界對防疫及社交距離法例要求已感疲累，過去的自願措施僅一至兩成業界響應。若政府能增加誘因，如批准延長營業時間或增加一成入座率等，相信能鼓勵食肆積極響應。呼吸系統專科醫生梁子超則稱，應用程式成效在於政府能否帶來誘因，鼓勵市民使用。

優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍。（資料圖片）

優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍表示，三周前創科局及食環署曾向飲食業界講解「安心出行」手機應用程式，惟尚未確定推出日期。日後程式推出後，業界可印刷二維碼並貼在食肆當眼處，供市民下載程式後掃描「打卡」。黃傑龍說，業界對防疫及社交距離法例要求已感到疲累，過去的自願措施，僅一至兩成業界響應。若政府能增加誘因，如批准延長營業時間或增加一成入座率等，相信能鼓勵食肆積極響應。

被問到食肆有否嚴格遵守防疫規定，黃傑龍直言「世界永遠有人超速，有人紅燈過馬路」，他已呼籲業界守足規矩。他又稱，七成半入座率難以肉眼觀察，有酒樓收起部份桌椅，亦有餐廳安排四人桌坐三人，均沒有違規。

而香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城說，「安心出行」手機應用程式對保障市民衞生安全是好事，他亦會認真考慮參與。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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呼吸系統專科醫生梁子超稱，在新加坡和內地，這類應用程式是強制使用，但本港市民對強制安排的認受程度不同。他認為，應用程式成效，在於政府能否帶來誘因，鼓勵市民使用。他又說，如個人資料只儲存在市民手機，政府可盡量簡化程式，推出自動機制，令市民不需每到一個地方便掃描一次。