新冠肺炎｜何栢良籲嫖客做檢測：不一定要披露「機密」

本港新冠肺炎疫情未平，昨日（2日）確診的42歲女患者疑為內地妓女，被警方在掃黃行動拘捕。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2日）早在電台節目稱，難以追蹤患者身邊涉及非法活動的人士，以及不願暴露身份的嫖客。何栢良直言，接受檢測不一定要披露「機密」，「寧願你唔講，但你去做檢測，都好過你唔講又唔做。」他又稱，現時本港酒店混集檢疫及本地度假人士，建議政府設立檢疫專用酒店， 減低交叉傳染機會。

昨日確診的42歲女子（第5331宗個案）疑為內地妓女，被警方掃黃行動中在酒店拘捕，最少10名警員及入境處職員需接受檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，處理這類個案有一定挑戰，難以追蹤她身邊涉及非法活動的人士，遂到過旺角塘尾道206號東方泛達酒店的人士都應接受檢測。被問到如何處理不願暴露身份的嫖客，何栢良說這情況很敏感，又稱接受檢測不一定要披露「機密」，「寧願你唔講，但你去做檢測，都好過你唔講又唔做。」

何栢良稱，現時本港酒店混集檢疫及本地度假人士，一旦檢疫人士不守規矩便會構成傳染風險。他建議政府仿傚內地澳門新西蘭，設立檢疫專用酒店， 減低交叉傳染機會。他又指，入境處及羈留中心的人流較多， 職員應戴好口罩，而羈留室亦應改善通風，安裝空氣淨化機，減低傳播可能性。

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