港台鏗鏘集編導被捕｜學者轟扼殺新聞自由　8傳媒組織斥警打壓

港台電台電視部《鏗鏘集》編導蔡玉玲今日（3日）被警方上門拘捕。警方指，蔡涉嫌今年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，惟其後使用「不符合聲明所指的用途」，涉嫌作出虛假陳述，違反《道路交通條例》第111(3)條。蔡目前仍被扣留調查，該次查冊涉及7.21事件當晚在白人人群中的車輛資料。

事件引起社會極大迴響，連同香港記者協會在內，有八個傳媒組織及工會聯署發聲明表示，對於事件感到極度震驚及憤怒，要求警方立即放人。中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，過往記者基於公眾利益，透過查冊取得資料報道，是社會約定俗成的做法，過往並無問題，今次警方卻有突然執法，質疑影響本港新聞自由。

香港電台節目製作人員工會前主席蔡玉玲今日被警方上門拘捕。（黃金棋攝）

警方：接獲市民投訴 指侵犯個人私隱

警方傍晚回覆查詢表示，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。警方指，經深入調查後，新界北總區重案組今日下午於荔枝角一單位，拘捕一名37歲姓蔡女子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

警方指，蔡涉嫌於今年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等，其後使用「不符合聲明所指的用途」，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條。根據有關條例，如果故意提供失實資料可被判罰款$5,000及監禁6個月。

有消息指，今次事件疑與蔡玉玲拍攝《鏗鏘集》其中一集、《7.21誰主真相》的報道有關。

記協聯同攝影記者協會、獨立評論人協會、等八個工會及新聞團體聯署發聲明，指對事件感到極度震驚及憤怒。（記協圖片）

8傳媒組織聲明：查車牌屬記者常用調查方法

事後引起社會及業界強烈反彈，記協聯同攝影記者協會、獨立評論人協會、等八個工會及新聞團體聯署發聲明，指追查事件真相屬傳媒天職，過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式揭露，而查車牌亦為記者常用的調查方法。

聲明指，是次警方濫用《道路交通條例》打壓正常採訪行為，勢必摧毀新聞自由，造成寒蟬效應，嚴正要求警方盡快交代細節以及拘捕的理據，立即無條件釋放該名新聞工作者。

工會批評警方高調拘捕的做法，認為已引起寒蟬效應，據報道引述消息指事件由新界北總區重案組調查，更是諷刺，令人質疑今次拘捕行動與《鏗鏘集：7.21誰主真相》調查報道有關。

中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，今次警方卻突然執法，令大眾感到震驚。（資料圖片）

中大新傳學院院長：記者查冊社會約定俗成

傳媒多年來透過查冊取得資料作為偵查報道，中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，過往記者基於公眾利益，透過查冊取得資料報道，是社會約定俗成的做法，過往並無問題，今次警方卻突然執法，令大眾感到震驚，

李指，難以猜測警方執法的動機，因為可以涉及多個原因，包括與7.21事件有關、警方應對新聞界的最新行動等。他認為，今次警方行動向社會發出「我拉得你」的訊息，質疑是影響本港新聞自由，今後社會有必要爭取記者查證報道的權利。

港台《鏗鏘集：７.21誰主真相》