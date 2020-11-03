《鏗鏘集》721專題編導蔡玉玲被捕　警方消息：涉查車牌違反條例

警方消息指港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲今日（3日）被警方上門拘捕，涉與報道去年7.21的專題有關。據了解，蔡因查冊取得去年721事件車牌，警方懷疑她不正當使用資料，以涉違反《道路交通條例》將其拘捕。《香港01》正向港台及工會查詢，消息指出，她被指使用查車牌資料，違反只可用作與交通事宜有關用途的規定。 約於下午3時半，警方從山麗苑麗裕閣帶走蔡玉玲，並未見警方帶走任何證物。期間記者多次詢問蔡會否擔心成為先例及是否認為今次屬濫捕等問題，蔡均沒有回答。 港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀證實有港台員工被捕，正了解事件。被問到有指蔡玉玲涉因查冊違例，是否影響新聞工作者查證自由，伍曼儀指，由於只從傳媒得知事件詳情，暫不方便評論。

香港電台節目製作人員工會前主席蔡玉玲今日被警方上門拘捕。（黃金棋攝）

違反使用聲明可違兩條例

根據現時查閱車牌要求，查閱者需剔選聲明——「現聲明本人明白車輛登記細節證明書提供的個人資料，應用作與交通及運輸事宜有關的事務上。本人已細閱及明白本申請表格的內容，並接受申請表格上所載的所有條款及條件。」

條款列明，根據《道路交通條例》，如果故意提供失實資料，可被判罰款5,000元及監禁6個月；根據《個人資料（私隱）條例》，任何人披露未經資料使用者同意的任何個人資料，是出於獲取金錢得益或導致當事人蒙受損失，或導致該當事人蒙受心理傷害，即屬違法，一經定罪可處罰款100萬元及監禁5年。

查閱車牌資料列明，查閱者必須聲明只用作與交通事宜有關事務，否則視作違反《道路交通條例》。（資料圖片）

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