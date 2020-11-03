港檢測費每次上限240元　姚思榮：新加坡要減價增旅遊氣泡吸引力

特首林鄭月娥今日公布，政府本月中設立四個臨時檢測中心，並為市民提供費檢測服務，每次收費上限為240元，檢測結果可用於出行旅遊，外界估計或有助降低新加坡旅遊氣泡的出行成本。 旅遊界立法會議員姚思榮表示，在旅遊氣泡的框架下，旅客相信要在兩地合共檢測四次，若然只有香港一方調低檢測費用，新加坡維持大約1000元一次的檢測費，料計劃的吸引力未必太大；相反，若兩地總檢測費用減至千元以下，相信對旅客吸引力大增。 不過，旅遊業促進會總幹事崔定邦則認為，雖然政府檢測費用便宜及合理，但對於業界「驚喜不大」，即使減低新加坡出行成本，但料主要受惠對象是自由行客群，整體對業界幫助不大。

香港與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」協議，港府目標本月中賣機票、月底可成行。（資料圖片）

香港與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」協議，港府目標本月中賣機票、月底可成行，不過，業界一直關注兩地檢測費用高昂損消費者意欲。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，240元一次的檢測費用雖然比預期高，但認為價錢尚算合理，相信增加市民出行的吸引力。

姚：料檢測費總額壓至1000元以下才有吸引力

不過，姚思榮特別提到在旅遊氣泡的框架下，旅客相信要在兩地合共檢測四次，若然只有香港一方調低檢測費用，但新加坡維持每次約1000元、即合共約2000元的檢測費，計劃吸引力則未必太大。相反，若港府可與新加坡協定，一同壓低兩地檢測總收費至1000元以下，相信會增加對旅客的吸引力。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，240元一次的檢測費用雖然比預期高，但認為價錢尚算合理，相信增加市民出行的吸引力。（資料圖片）

旅遊業促進會：料新加坡團每位費用逾7000元

旅遊業促進會總幹事崔定邦認為，比起坊間每次檢測費用達千元，政府收費便宜及合理。但他認為，對於新加坡旅遊氣泡影響不大。崔定邦解釋，過往港人到新加坡，有七成人屬自由行，主要是經商或探親，預計本港與新加坡設立旅遊氣泡後，有關比例情況相若，而檢測費用高低本身無礙這類客群出行意欲，「天價都會照去。」

他指，日後新加坡旅遊氣泡推出後，早期一日只有一班往來香港及新加坡的航班，料機位有限下，機票或上漲一至兩成，前往新加坡三至四日的團費，將會由4,000元增加至5,000元，計及兩地檢測費用，粗略估計整體出行費用為7,300元，「價錢係咪貴，大家心裡有數。」他與姚思榮均認為，旅遊氣泡仍會吸引部分有強烈外遊意慾、退休人士等高消費力的客群，不過，姚思榮強調，由於旅遊氣泡計劃細節尚未公布，業界對此仍持觀望態度。

長遠而言，崔定邦認為，內地是本港旅遊業的重要支柱，只有內地與本港恢復正常「通關」，配合「健康碼」措施下，才有望振興業界及經濟。