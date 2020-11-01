新加坡旅遊氣泡推出在即　邱騰華：目標11月中賣票、月底成行

港府早前與新加坡達成原則性協議，推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復施客來往，毋須接受強制檢疫。商務及經濟發展局局長邱騰華今(1日)出席電視節目訪問時透露，目標希望11月中開始賣票，月底成行；試行初期至少每日一班機，其後視情況可增加航班數量。 邱騰華表示當局仍在商量具體安排，檢疫方面採取「雙保險制度」，旅客上機前或到地後都要做檢測，食物及衞生局正和機管局研究推出快速測試，減少旅客場抵步逗留機場的時間；其次要預留時間讓航空公司及旅行社準備具體行程；所有飛機須是專機，不會滲入由第三地轉來的飛機。

政府就旅遊氣泡與11個國家接觸，被問到其他地方的討論進展，邱騰華表示，任何地方一旦出現疫情反覆，都需要重新檢視。他又提到，日本早前雖名義上放寬入境限制，但沒有撤走入境人士14日自我隔離的要求，對旅客出行造成極大阻礙，港府希望「旅遊氣泡」國家在安全的前提下可以縮減或消除隔離要求。另外兩地政府需要確立機制，在有需要時可收緊或暫停「旅遊氣泡」安排。

為配合與新加坡建立的旅遊氣泡，港府委託了檢測公司Prenetics，在香港機場提供快速測試。傳統核酸檢測需等待四小時方有結果，新測試將等候時間減至半小時至一小時，其靈敏度約為96%。