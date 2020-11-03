旅遊氣泡｜社區檢測中心付240元取健康證明　一文掌握預約7大須知

港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，便利市民跨境出行，詳情今(3日)公布。

當局經招標後已選定4間私營化驗所，各自營運分佈於鰂魚涌、油麻地、沙田及元朗的檢測中心，最快本月中可望投入運作，首階段會先試行3個月。收費定價為240元，已包檢測費及檢測結果證明，但不包括醫學診斷及治療。持有效身份證、或其他有效身份證明文件的本港居民及非香港居民，均可透過預約或即場登記方式，接受服務，但需確保檢測前沒有病徵。

倘結果呈陰性，市民會獲發檢測機構發出的核酸檢測結果證明，但暫未知由檢測至收悉結果所需時間。《香港01》已整理社區檢測中心相關預約詳情如下。