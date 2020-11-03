旅遊氣泡｜社區檢測中心付240元取健康證明　一文掌握預約7大須知

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港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，便利市民跨境出行，詳情今(3日)公布。

當局經招標後已選定4間私營化驗所，各自營運分佈於鰂魚涌、油麻地、沙田及元朗的檢測中心，最快本月中可望投入運作，首階段會先試行3個月。收費定價為240元，已包檢測費及檢測結果證明，但不包括醫學診斷及治療。持有效身份證、或其他有效身份證明文件的本港居民及非香港居民，均可透過預約或即場登記方式，接受服務，但需確保檢測前沒有病徵。

倘結果呈陰性，市民會獲發檢測機構發出的核酸檢測結果證明，但暫未知由檢測至收悉結果所需時間。《香港01》已整理社區檢測中心相關預約詳情如下。

4間社區檢測中心分佈於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及沙田瀝源社區會堂 元朗市東社區會堂。(資料圖片)

▼外遊須自費檢測　看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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檢測收費：

240元

服務對象：

-所有持有效身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件（包括香港居民和非香港居民）
-沒有病徵的人士（6歲以下兒童和不適合進行檢測的人士除外）

*政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民提供免費的檢測服務，屆時會另行作出宣布。

沒有病徵、持有效身份證或其他有效身份證明文件的香港居民和非香港居民，均可前往社區檢測中心，以低廉價錢取得健康證明以供出行。(資料圖片)

採樣方法與全民檢測一樣，同樣採用鼻腔及咽喉合併拭子，並由承辦商安排人員負責營運，進行樣本採集及相關工作。（資料圖片/余俊亮攝）

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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