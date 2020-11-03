新冠肺炎｜4間社區檢測中心本月中運作　每次收費240元包檢測證明

行政長官林鄭月娥今（3日）出席行政會議前公布，周四晚到期屆滿的防疫距離措施會延長一周，呼籲市民堅持和支持社交距離措施。 政府由早前公布將設立4個長期的檢測社區中心，林鄭表示，當局經招標後已選定4間私營化驗所，每所化驗所負責營運一間社區中心，本月中開始投入營運，市民可以自費到這些長期檢測中心接受病毒檢測，該檢測可以提供陰性結果證明，以作出行之用，費用為240元，包括檢測證明，方便市民出行。

8間門診每天派檢測包

林鄭月娥公布三項最新檢測措施，第一是教育局下周起為特殊學校宿舍部員工檢測，並額外再為幼稚園、中小學、特殊學校的教職員分批進行病毒檢測；其次，醫管局轄下46個普通科門診，為有輕微病徵人士提供「派樽」服務，有關服務時間將延長至周一至周六，其中8間會在周日及公眾假期提供服務，另外有3間診所會加設自動派發機。

第三項是有關政府由早前公布，將鰂魚涌、油麻地、沙田、元朗的四區設立長期的檢測中心。林鄭表示當局經招標後已選定四間私營化驗所，每所化驗所負責營運一間社區中心，本月中開始投入營運。

中心的服務將分為兩部份，一部分由政府購買私營機構的服務，不需付費；另外市民可以自費到這些長期檢測中心接受病毒檢測，該檢測可以提供陰性結果證明，以作出行之用，費用為240元。

林鄭月娥解釋，透過市場力量引入大規模檢測機構，及由當局提供社區中心，以免除私營化驗所需要自行覓舖面的開支，兩個因素成功把價錢壓低，加上市民可免經醫生轉介接受病毒檢測，醫療開支亦有所省卻。她透露，政府與私營化驗所的合約為期3個月，合約期滿後作檢討。

▼林鄭月娥見記者情況▼

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「安心出行」App月中推出

另外，由政府資訊科技總監辦公室統籌開發的「安心出行」流動應用程式，林鄭指同樣可月中推行，政府會要求大部份處所設二維碼，她呼籲全港餐廳酒吧、戲院、健身室積極參與計劃。