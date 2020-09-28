港台工會感利君雅延長試用期決定自商經局　管方稱120日非上限

香港電台助理節目主任利君雅早前被知會需延長試用期120天，並會「重啟」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查。港台節目製作人員工會下午與廣播處長梁家榮等管理層會面後指出，強烈感到決定來自商務及經濟發展局，工會得悉管理層早已完成利君雅的投訴，認為毋須進一步紀律行動，但管方卻於短時內打倒決定。工會又引述副廣播處長馮建業會上曾稱，延長120日試用期並非上限。

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，此事非僅涉及利君雅個人仕途，而是關乎程序公義問題；並批評今次做法如「瓹窿瓹罅」找出其不是，亦等同無聲無色將公眾投訴納入考積。（張浩維攝）

港台節目製作人員工會今日與管理層會面，主席趙善恩會後重申，重啟利君雅的調查不公平，認為延長試用期理據不充分。工會在會面中，強烈感到相關決定是來自商務及經濟發展局，認為事件屬赤裸裸的政治打壓，擔心未來再有同類情況。

工會在會上得悉，梁家榮及時任署理副廣播處長陳敏娟，於8月14日前已親自檢視過對利君雅的投訴，並已作指導及檢討。管理層當時認為毋須採取進一步紀律行動，即個案已結束，但本身是政務官的馮建業兼任兩個副處長職位後，管方卻於短時間內推翻之前的決定。

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據工會引述，副廣播處長馮建業在會面中曾透露，延長試用期安排是由於公務員事務局發出備忘錄，並特別指出就升遷及考職等事宜，要考慮港台員工的性情、個人性格特質及操行三方面，但他亦同意有關備忘錄內容並非新事物。馮在會上亦指出，延長試用期120日，並非上限。

趙善恩說，港台政策及內部事務，包括聘任及中止聘用都在商經局監察範圍內，難以相信局長邱騰華在事件中無角色。至於決定是由港台管理層或局方提出，工會稱，會上得不到正面回應。