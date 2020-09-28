29港台節目顧問團成員發聯署信　促邱騰華交代有否介入利君雅事件

港台節目製作人員工會日前接獲消息，稱助理節目主任利君雅於去年7月至11月期間，出席政府記者會的表現，需「重啟」接獲的投訴調查，並提出延長120日試用期的要求。 29名港台節目顧問團成員今日（28日）發出聯署公開信，憂慮上述決定對前線記者秋後算帳會帶來「寒蟬效應」，要求商務及經濟發展局局長邱騰華公開交代有否介入事件，並要求廣播處長梁家榮、港台管理層須秉持公正原則，處理有關利君雅投訴的調查。

記者會期間，利君雅連番質問特首。 (片段截圖)

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指延長利君雅試用期等同要其自動請辭

29名港台節目顧問團成員，當中包括香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、資訊科投界立法會議員莫乃光、社福界立法會議員邵家臻、南區區議員袁嘉蔚以及民主黨前副主席單仲偕等人，今日聯署並發公開信。信中提及，重啟利君雅的投訴調查並延長120日試用期「被視為要其自動請辭」，形容情況甚為罕見，且質疑商經局局長邱騰華回應事件期間，稱會交由港台人事管理部門自行處理，是企圖淡化政府於事件中的角色。

信中續指，作為港台節目顧問團成員，憂慮港台「跪低」對員工秋後算帳、逼走前線記者的做法，將帶來寒蟬效應，亦令港台新聞工作者處理敏感議題，會面對更嚴重的干預。

聯署信同時指出，至今當局未曾公布有關決定，是由港台管理層抑或是商經局提出；又指港台自去年反修例事件以來不斷遭通訊局、商經局、建制派等圍攻，繼《頭條新聞》、《警訊》後，電視節目《左右紅藍綠》亦將停播，認為現時的追究對象由節目環節、整個節目被消失，蔓延至個別記者被懲處，「情況令人憂慮」。

他們提出2項要求，包括促請邱騰華公開交代有否指示有關部門重啟調查利君雅投訴個案，並停止對香港電台節目製作、人事安排等作出不當的政治干預和打壓；以及要求廣播處長梁家榮和港台管理層，秉持公正原則處理有關利君雅投訴的調查，不應為迎合政府而刁難員工，不可用任何行政手段懲罰盡職進行採訪的新聞工作者。