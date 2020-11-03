邱騰華指市民staycation「用到盡」　變派對房間增感染風險

第20屆消費權益新聞報道獎頒獎禮今午（3日）舉行，商務及經濟發展局局長邱騰華致辭時提及，今年初市民「一罩難求」，後來不少市民掌握口罩不同細菌過濾效果，甚至衍生逾百條本地口罩生產線，消費者日漸重視「買得稱心」。 此外，他亦主動提及疫情下市民staycation（宅度假），將酒店房「用到盡」，改變用途成派對房間，認為不止影響社會，更影響自己，增加感染風險。

第20屆消費權益新聞報道獎頒獎禮11月3日舉行，商務及經濟發展局局長邱騰華（左一）致辭時提及，疫情下市民Staycation將酒店房「用到盡」，改變用途成派對房間，認為不只影響社會，更影響自己，增加感染風險。 （盧翊銘攝）

邱騰華表示，今年初港人由一罩難求、不知如何正確配戴口罩，其後出現政府資助的20條口罩生產線，坊間亦出現多條生產線，市民也學習口罩質量等級標準；而近日推廣的本地遊，口罩廠亦成為景點之一，加深市民對防疫以至口罩外觀、價錢等的認識，令消費者知道「買咩、點樣買、邊一樣嘢最稱心」。

邱又指，即使產品已有專利註冊，若消費者知道產品原創，對工業設計帶來好大支持，故維護消費者權益不但維護個人權益，更維護原創權益。

他又提及，疫情下，市民不能容忍外遊，部分消費者到酒店staycation時，將酒店房「用到盡」，變成派對房間，不只影響社會，更影響自己，增加感染風險。

此外，消委會主席林定國在致辭時回顧去年頒獎禮經歷8號風球，笑言今年在疫情下曾憂慮無法舉辦頒獎禮，不斷觀察疫情發展，幸好最終仍能舉辦，政府亦放寬至6人一檯，否則4人一檯就如「麻將王大賽」。

他指出，需要傳媒監察法例實施後情況，例如商品說明條例修訂後，健身、美容行業等出現不適當銷售方法，靠報道了解改善空間。他又指，現時著重大數據、人工智能、物聯網，相信這些科技發展對消費文化帶來新變化，強調消委會會與時並進，掌握時代脈搏，維持消費者權益。

林定國又指，消費會雖然沒有執法權力，但推動不少保障消費權益法例訂立及修訂，故認為在推動法例上消委會仍擔當很重要角色。