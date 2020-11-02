今增6宗個案　銀礦灣Staycation群組錄3宗確診、1宗初步陽性

衞生防護中心公布，本港今日（2日）新增6宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今累計5,337宗個案（包括一宗疑似）。 新增的6宗個案有3宗是本地個案，均屬於梅窩銀礦灣住宿度假（Staycation）群組，感染源頭未明，當中兩人曾於梅窩銀礦灣海景渡假樂園住宿，另1人無到該酒店，但是確診女患者的親友。據了解，該群組另外增一宗初步確診，有待覆檢。 至於3宗輸入個案則分別來自巴基斯坦、俄羅斯，以及一名從印尼抵港的38歲女外傭。

+ 3 + 3 + 3

衞生防護中心公布，新增的6宗確診個案有3宗屬本地個案，感染源頭未明，列作同一群組，其中最先確診的是一名26歲女病人（編號：5332），自10月28日起發燒，同日向私家醫生求診，獲轉介到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，至10月31日才交回深喉唾液樣本，其後確診。患者發病日仍有上班，工作地點在黃竹坑香葉道1號。

該名26歲女患者曾於10月25至27日期間，與另外7位朋友留宿梅窩海景渡假樂園，同行的一位26歲男子亦確診（編號5336），10月30日出現咳嗽及流鼻水，至翌日衞生防護中心追蹤到他是緊密接觸者，同日獲送院，患者住在大埔廣福邨廣義樓。患者是有線電視工程部人員，休假期間染疫，曾與8位同事打邊爐，全部參與者都要檢疫。

信義會心誠中學須網上授課兩星期

第三名同群組的確診者是第5337號個案，15歲男患者，他是5332的親屬，兩人均住在大埔圍頭邨，10月27日兩人曾一起吃飯及聊天，至10月31日有咳嗽，昨日（1日）到醫院求醫。患者所就讀的基督教香港信義會心誠中學今明兩日停課，未來兩周需改為網上授課。

據了解，此群組再新增一宗初步陽性個案，未知患者身份，結果仍有待覆檢。

3宗輸入個案包括一名印尼抵港外傭

至於今日新增的3宗輸入個案，三人均是10月31日到港，報稱無病徵。其中第5333號個案、35歲男患者乘QR818從巴基斯坦抵港；第5334號個案、27歲男患者乘TK070從俄羅斯抵港；第5335號個案、38歲女患者是一名外傭，乘CX780從印尼到港。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼