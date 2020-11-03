限聚令｜防疫措施延長一周　下周五起中國以外入境旅客須酒店檢疫

政府今日宣布現行的限聚令，即餐廳堂食放寬至6人一桌，以及營業至凌晨2點等措施不變，相關安排會延續至11月2日。體育場館觀眾席可重開，不過公眾溜冰場、體育處所及泳池內觀眾席，上座率不得超過總觀眾席座位數目的75%，同一行座椅亦不可有連續超過四張座椅被佔用，限制與戲院看齊。 另外，政府亦會在11月13日起，將土耳其列入為高風險地區，任何人在抵港前14日內曾到訪該國，必須出示登機前72小時的病毒核酸檢測陰性結果，以及必須提供酒店訂房證。同日起，中國以外地區的所有入境旅客，必須在酒店檢疫，上機前須提供本港酒店訂房證明。

體育場館觀眾席可於10月6日重開。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

本港新冠肺炎疫情持續反覆，特首林鄭月娥今早（3日）表示，現行防疫措施包括餐飲堂食時間、表列處所開放安排等安排，將維持一周不變。食物及衞生局在下午公布進一步詳情，由本周五（6日）起，將稍為調整公眾溜冰場、體育處所及泳池內觀眾席的社交距離限制，觀眾席可重開，入坐率為座位數目的75%，但同一行座椅中，不可有連續超過4張座椅被佔用。

另外，食衞局考慮到最新公共衞生風險評估，以及疫情的變化和發展，將土耳其加入極高風險地區名單，將於本月13日（下周五）生效。所有在到港前14日內，曾在土耳其停留的旅客，必須提供一份由化驗所或醫療機構發出，在起飛前72小時內進行的病毒檢測陰性報告，以及在港預訂酒店房間的證明書，到港後須於酒店檢疫。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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下周起中國以外入境旅客須於酒店檢疫

至於抵港前14日內，曾到訪任何中國以外任何國家的旅客，到港後必須在酒店檢疫。根據安排，相關入境旅客，必須提供在香港酒店預訂房間的確認書，租住期必須由抵達香港當日起計，不少於14日。相關安排將於本月13日起生效，維持有效直至另行通知。