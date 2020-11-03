限聚令｜防疫措施延長一周　體育場館觀眾席周五准重開

政府今日（3日）宣布現行的限聚令，即餐廳堂食放寬至6人一桌，以及營業至凌晨2點等措施不變，相關安排會延續至下周五（12日）。體育場館觀眾席可重開，不過公眾溜冰場、體育處所及泳池內觀眾席，上座率不得超過總觀眾席座位數目的75%，同一行座椅亦不可有連續超過四張座椅被佔用，限制與戲院看齊。

泳池等的體育場館觀眾席，本周五起准重開，但最多只可開放75%座位。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續反覆，特首林鄭月娥今早（3日）表示，現行防疫措施包括餐飲堂食時間、表列處所開放安排等安排，將維持一周不變。

食物及衞生局在下午公布進一步詳情，餐飲業務及表列處所，大致上繼續維持就餐飲業務及表列處所的規定及限制，包括繼續暫停開放衞生風險較高的設施，如蒸汽浴、桑拿設施及波波池等；羣組聚集維持最多4人；在公共交通工具上和進入或身處指明公眾地方（郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方）須一直佩戴口罩。

由本周五（6日）起，將稍為調整公眾溜冰場、體育處所及泳池內觀眾席的社交距離限制，觀眾席可重開，入坐率為座位數目的75%，但同一行座椅中，不可有連續超過4張座椅被佔用。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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本地隱形傳播鏈及全球疫情惡化成兩大憂慮

食物及衞生局發言人表示，本港疫情自10月中旬起持續放緩，本地確診個案的七天平均數繼續維持於低水平；不過過去一周仍持續出現源頭不明的新增確診個案，反映社區中仍存在隱形傳播鏈，加上近日本地感染個案有上升趨勢，市民因抗疫疲勞及社交頻繁，而導致小型爆發群組，情況實在令人憂慮。

發言人又指，全球疫情持續惡化，單日新增個案創出新高。在過去14天本港錄得超過80宗輸入個案，並涉及新增來源，「儘管我們已經進一步加強對抵港人士的檢測及檢疫安排，但輸入個案為香港帶來的公共衞生風險依然不容忽視。」