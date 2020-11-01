限聚令放寬餐飲業生意漸復常　業界盼推「執枱專員」利誘非規管

政府上周宣布進一步放寬限聚令，食肆及酒吧營業時間延長至午夜2時，部分對餐飲業的防疫措施不變，昨晚萬聖節中環蘭桂坊相當熱鬧。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，剛過去週末生意明顯復甦，入座率提升至75%後，不少食肆回復8至9成生意額。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指酒吧方面暫未有具體數字，周五生意雖有提升，估計整體生意約是正常時的4至5成。 優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，政府不應用叫停飲食業的方式「叫人不要外出」，又強調飲食業亦是社會一分子，如在建議推出「執台專員」方面，應向食肆利誘，並非懲罰。梁立仁亦提到，當港大專家袁國勇向他們業界提飲管飲酒時，大家聽後都訕笑，但當袁之後提出以開放營業時間利誘業界，即換來全場掌聲。

出席港台電視節目《城市論壇》的咖啡店董事劉偉恒表示，其店鋪自行加強消毒工作後，即使曾有確診者光顧，之後自費讓員工檢測亦無人受感染，該店亦無出現傳播鏈，認為業界自行加推防疫措施有實際作用，他希望政府不要以罰則規管業界。他又指，自己的店舖都有意識分開出餐及執台的專員，認為並非完全不可行，認為一些執行細節應研究，例如加水的樽有機會觸及客人的杯，多久應更換抹桌布等。

黃傑龍指，明白小規模店主做不到分開送餐及執枱的人手，認為在這情況下，員工有使用酒精搓手液消毒即可，強調最重要是他們有衞生意識，理解「執台專員」在社會上較少食肆正應用，但認為自己的食店做了之後，生意的確有好轉。

萬聖節酒吧有違防疫規定被控 梁立仁稱屬少數

昨日警方巡查下，有十間酒吧涉違反防疫規定，有54個人涉違反限聚令被票控。梁立仁指，本港有1400間酒吧，相信昨晚或者不少市民希望外出感受氣氛，業界與當局很多溝通。他又指，明白警方執法有難度，但他自己昨晚都在諾士佛臺，留意到酒吧到糖業時間終止有亮燈叫客人離開，認為秩序良好。