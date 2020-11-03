以金正恩網名煽惑包圍新屋嶺　工人被判社服令　官指言論效用不大

建築工人以網名「金正恩」，在Facebook群組上發佈多篇帖文，指有示威者在新屋嶺扣留中心遭性侵和殺害，涉煽動包圍新屋嶺，他早前被裁定煽惑他人參與非法集結罪罪名成立。裁判官黃雅茵指，多數網民對被告發佈的內容表示不認同及提出懷疑，更有人與他對罵，相信內容引起非法集結的效用不大，而且實際上也沒引起暴力事件，判他社會服務令160小時。

被告潘榕偉（37歲）被裁定煽惑他人非法集結罪成，他另被控1項煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪，則不作處理。

承認不負責任散播言論

辯方求情指，被告的報告顯示他已反省及後悔，承認不負責任散播言論，事後已沒再使用Facebook，亦已受到教訓，望法庭考慮到他已還押14日，接納報告建議判處社會服務令。

官指有人不認同及懷疑其內容

裁判官黃雅茵判刑時指，不同意被告只是發佈沒有求證的資訊，他虛構自己有「黑警同學」，增加其消息可信性，控罪嚴重。不過，黃官稱雖然有網民「like」及分享帖文，但為數眾多的人不認同或懷疑有關內容，也有人叫被告先求證或與他對罵。

相信內容引發集結效用不大

黃官續指，雖然也有可能是被告說法誇張失實，但相信內容引發非法集結效用不大，而帖文沒提及集結方式、時間、日期，也沒引起暴力行為，而被告已還押14天，所以決定判處社會服務令。

被告潘榕偉涉犯案經過。(詳看下圖)

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曾發4段與新屋嶺有關的帖文

案情指，被告以「金正恩」作為Facebook帳戶的名字，涉案時間在Facebook群組「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」發布了多段帖文，包括4段關於示威者在新屋嶺被侵犯或虐打，甚至被殺的帖文。

被告認內容虛假

被告承認帖文內容屬虛假，發帖文只為發洩和「呃like」。此外，他看到新屋嶺的新聞後，仇恨這個地方，於是發帖文打算號召幾十人包圍新屋嶺，並滋擾該處，但稱他只是打算集合數人在新屋嶺外唱《願榮光歸香港》，以及嘲笑警察的歌曲。他稱，發帖文時相信新屋嶺有身亡及性侵事件，但被捕後未看到其他證據，已不再相信。

案件編號：WKCC3932/2019