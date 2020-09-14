涉發煽惑帖文案｜被告稱聞羅范椒芬言論　信新屋嶺曾發生強姦事件

建築工涉以網名「金正恩」在社交媒體煽惑他人包圍新屋嶺案續審。「金正恩」今天（14日）出庭自辯，他事發前看到很多有關新屋嶺扣留中心的新聞及帖文，而前教統局局長羅范椒芬稱有女示威者提供免費性愛服務，令他相信新屋嶺真的發生強姦事件，而他只想包圍新屋嶺「唱歌」，引起更多人關注，令扣留人士獲公平待遇，發涉案帖文時沒打算叫人使用暴力。

被告潘榕偉（37歲）被控於去年‪9月19日至21日期間，煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。

被告今出庭自辯，他稱自己在2019年7月中加入「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」的Facebook群組，因為他認為這個群組可以容他談政治，他並非群組管理人。

被告潘榕偉否認煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。(李慧娜攝)

聽羅范椒芬之言後信有強姦事件發生

他稱在事發時段前，他經常閱讀到有關新屋嶺扣留中心的新聞及帖文，當中有內容提及有女示威者在新屋嶺遭受性暴力，而前教統局局長、行會成員羅范椒芬稱有女示威者提供免費性愛服務，令他相信新屋嶺真的發生強姦事件，所以一名高官才會說出這番不恰當的說話。

被告又指，後來亦有新聞提及12名太平紳士要求探訪新屋嶺被拒，令他更相信新屋嶺是一個有問題及不公義的地方。

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帖文沒打算叫人使用暴力

被告曾在在群組中發文「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之重」，他解釋當中「包圍」的意思是包圍新屋嶺「唱歌」，引起媒體關注，因為他早前看到有市民包圍警署，認為沒有用，並滋擾到附近居民。而帖文中「救出」的意思是想引更多人關注，令更多律師及議員向扣留在新屋嶺的人士提供法律支援，從而使他們可以獲公平待遇或可獲保釋，沒打算叫人使用暴力。

事後未見證據已不信事件曾發生

被告稱他發帖文時相信新屋嶺有人身亡及發生性侵事件，但被捕後因看不到其他證據，所以已不信發生有關事件。

案件編號：WKCC3932/2019