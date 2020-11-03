《鏗鏘集》721專題編導蔡玉玲被捕　廣播處長梁家榮關注寒蟬效應

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲今日（3日）被警方重案組上門拘捕，涉與專題報道《7.21誰主真相》有關。警方回覆查詢指，她涉嫌為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述，因其取得車牌登記資料後，將所得資料用於不符合聲明所指的用途，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條。 廣播處長梁家榮接受港台訪問表示，十分關心事件會否對新聞工作有非常之大的影響，會否出現寒蟬效應，若被捕控罪涉及採訪或搜集資料過程，整個新聞界都應該認真看待事件。

港台報道，梁家榮表示仍在了解事件，未清楚相關罪名及涉及事件，管理層正嘗試提供協助，但目前聯絡不到蔡玉玲。如案件已進入司法程序，不應評論，「但擔心是必然的。」

梁家榮表示，關心事件會否對新聞工作有非常大影響，及會否出現寒蟬效應。被問到有無需要叫停港台手頭上的調查報道，他反問為何要停：「點解要停，我要問返你點解要停？」又指暫停每一項工作都要有原因，「某一樣工作做緊嘅要停，總有個原因㗎嘛？你上司叫你唔好做單嘢，你都會問咩原因唔畀做先得㗎。」

被問到記者因採訪被捕是否罕見，梁家榮形容今次事件確是少有，新聞工作者確會擔心，指若被捕控罪涉及採訪或搜集資料，整個新聞界都應該認真看待事件，「對於新聞工作者，始終係會擔心嘅，因為如果控罪係涉及喺採訪或者搜集資料期間嘅做法，我哋大家都要認真去睇睇，通行都應該認真睇睇。」