旅遊氣泡｜社區檢測僅$240　港怡醫院將減價20%　盤點13私院收費

港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，便利市民跨境出行，詳情今(3日)公布。市民每次檢測定價已劃一敲定為240元，包括檢測費及檢測結果證明，對照市面有提供自費檢測、介乎逾1,000元至2,000千元不等的私營醫院及醫療機構，收費明顯低廉吸引。不過社區檢測中心不包括醫學診斷及治療，化驗結果收悉時間亦是未知之數，或較可最快即日領取報告的私院「輸蝕」。 收費水平競爭提高，以及需求增加迎擊下，有私家醫院表明會適時檢討測試數量及收費等安排；康健國際醫療集團直言，將會檢視收費下調空間，「一定要減，無得揀唔減」。港怡醫院晚上宣布，計劃在短期內降低費用至約1,500元，減幅為兩成，但仍高於政府收費。

當局經招標後已選定4間私營化驗所，各自營運分佈於鰂魚涌、油麻地、沙田及元朗的檢測中心，最快本月中可望投入運作。(資料圖片)

港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，便利市民跨境出行，當局今公布詳情。經招標後已選定4間私營化驗所，各自營運分佈於鰂魚涌、油麻地、沙田及元朗的檢測中心，最快本月中可望投入運作。收費訂於240元一次。

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本港多間私家醫院及醫療集團亦有提供病毒檢測服務，收費介乎千餘至2千元不等(見下表)，大部份醫院收費是全包價，即已包括醫生診症費、檢測及測試報告；部分醫院包括荃灣港安醫院、播道醫院等則列明，定價尚未計算醫生診金，記者致電門診查詢，需額外收取約100至200元。



另有醫院表示，由醫生簽署健康證明需另行收費，荃灣港安醫院及寶血醫院（明愛）需收取100元。

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▼本港私家醫院檢測收費及詳情▼

養和醫院：適時檢討測試數量及收費

《香港01》向13間私家醫院查詢，未來會否因應市場供求，有收費下調空間，及增加服務名額等，養和醫院回覆稱，早前已進一步下調套餐式服務收費至1,510元，前往筲箕灣阿公岩的養和東區醫療中心進行病毒測試，費用則為1,310元。發言人又指，醫院有能力探討增加每日可應付測試量的可能性，會繼續密切留意疫情最新發展，適時檢討測試數量及收費等安排。

養和醫院指會繼續密切留意疫情最新發展，適時檢討測試數量及收費等安排。(資料圖片)

港怡醫院減至1500元

港怡醫院表示，現時提供深喉唾液測試全包費用為港幣1,950元，服務包括診症、測試及檢測報告，因應市場對檢測服務的需求，計劃在短期內降低費用至約1,500元，即減價20%。院方稱，如於指定的截收時間之前提交樣本，將可於同日提取檢測報告，檢測服務將會符合即將推出的健康碼及旅遊氣泡計劃之相關要求，自本季度以來，我們已經增高了檢測量。

明德國際醫院則回覆稱，報告可用作旅遊用途，醫院會視乎市場需求 ，決定收費會否有所更改。聖保祿醫院暫無公眾人士自費檢驗服務、聖德肋撒醫院則已停止服務兩個月，香港中文大學醫務中心則指，現時僅接受企業及團體檢測預約。其餘醫院則仍待回覆。

康健國際：一定要減，無得揀唔減

醫療集團方面，康健國際醫療集團「健康碼」檢測每次收費950元，費用包括醫生評估、深喉唾液樣本測試及檢測報告。康健國際醫療營運總監梁國齡表示，會繼續為市民提供廉價服務，未來檢測價格「一定要減，無得揀唔減」，將開會檢視下調空間。

他又說，一名市民240元的檢測價格是「好難做，賺埋都唔夠蝕」。他稱，即使政府提供場地，本港的化驗人員薪金不便宜，擔心有私營機構不敵如此低廉的價格，因而放棄提供相關檢測，反令整體檢測能力受威脅。

西醫工會會長楊超發則指，歡迎港府設立社區檢測中心，他又指，毋須醫生轉介的做法，可便利更多市民檢測，不認為是與私家西醫競爭，反是互相配合。他期望，社區檢測中心的檢測結果可於24小時內出爐，「(檢測者)唔安全都早點知道。」

值得注意的是，並非所有私家醫院獲列入港府認可進行檢測的醫療機構，在認可名單上的有嘉諾撒醫院、荃灣港安醫院、司徒拔道港安醫院、港怡醫院臨床病理學、香港浸信會醫院–分子病理學、香港養和醫院分子病理部、聖德肋撒醫院臨床病理檢驗部及仁安醫院病理部，另包括其他化驗所。市民日後經旅遊氣泡出行時，需留意當地對檢測結果證明的相關要求。

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