港台鏗鏘集編導被捕｜蔡玉玲獲釋：從事新聞工作多年一直恪守原則

製作《鏗鏘集》7．21元朗事件的節目編導蔡玉玲今日（3日）被捕。蔡玉玲晚上獲准保釋候審後，在大埔警署外會見傳媒，表示警方今日以「作出虛假陳述」而拘捕及落案起訴她，案件將於下周二（10日）提堂。蔡說，警方以721專題報道為由而拘捕一名記者，恐怕已令公眾有所憂慮，包括警方有打壓新聞自由的嫌疑等。她又指，雖然事件「有衝擊」，但表示：「我作為一個新聞工作者，我會話咁多年嚟、我一直所做嘅所有事情，都恪守住新聞工作者嘅原則」。她希望，業界能以平常心看待事件，不要因此影響從事新聞工作的信念及熱誠。

11月3日，製作《鏗鏘集》7．21元朗事件的節目編導蔡玉玲被警方以「作出虛假陳述」拘捕，她獲保釋會見傳媒。（羅君豪攝）

作為一個新聞工作者，被警方指控我參與一份新聞報道，而被上門逮捕、搜查，然後落案起訴，必然係有衝擊，相信我只能夠以平常心去看待。 港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲

指事件涉及香港所有新聞工作者

蔡玉玲晚上10時許獲准以1,000元保釋候審。她在大埔警署外表示，今次拘捕行動除了與她有關外，亦涉及《香港電台》作為新聞機構的角色，以及香港所有新聞工作者。

蔡玉玲又指，警方以721專題報道為由而拘捕一名記者，恐怕已令公眾有所憂慮，「警方係咪借此有打壓新聞自由嘅嫌疑？甚至會唔會為業界帶來寒蟬效應？」

承認事件「有衝擊」 會平常心面對

蔡玉玲直言：「香港嘅新聞工作者，日後應該如何自處？點樣去做新聞報道或調查報道，尤其事件涉及咁嚴重嘅公眾利益。」她希望新聞工作者仍能信守自己的價值，繼續無畏、無懼、無私報道新聞，「我作為一個新聞工作者，我會話咁多年嚟，我一直所做嘅所有事情，都恪守住新聞工作者嘅原則。」

被問及個人心情，蔡形容「坦然」，但承認「有衝擊」，「作為一個新聞工作者，被警方指控我參與一份新聞報道，而被上門逮捕、搜查，然後落案起訴，必然係有衝擊，相信我只能夠以平常心去看待。」

鏗鏘集：7.21誰主真相

香港電台節目製作人員工會前主席蔡玉玲今日被警方上門拘捕。（黃金棋攝）

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不猜測警方背後動機

蔡玉玲說，不會猜測警方今次行動的背後動機，但客觀效果上會製造公眾觀感，令人思考警方的拘捕有否其他原因。她相信今次必然對香港新聞自由帶來疑慮，不認為對香港有利益。