港台鏗鏘集編導被捕｜警方落案控蔡玉玲　准保釋下周二上庭

港台電台電視部《鏗鏘集》編導蔡玉玲今日（3日）被警方上門拘捕，涉及查閱有關去年7.21元朗白衣人事件的車牌資料。警方已取得律政司意見，今晚（3日）落案控告蔡玉玲兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。蔡准以1,000元保釋，下周二（10日）上午將於粉嶺法院處理其案件。

蔡玉玲：一直恪守新聞專業

蔡玉玲晚上10時許離開大埔警署，她強調事件影響業界，惟因已進入司法程序，不能評論案件細節。她表示，一直恪守新聞專業，無畏無懼無私，希望事件不會影響業界的信念。

警方今日傍晚指，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱，調查後新界北總區重案組今午於荔枝角一單位，拘捕一名37歲姓蔡女子。

警方指蔡涉嫌於今年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，其後使用「不符合聲明所指的用途」，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條。據了解，該次查冊涉及7.21事件當晚在白人人群中的車輛資料。

警方晚上10時公布，蔡玉玲被暫控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，案件將於下周二在粉嶺裁判法院提堂，准以1,000元保釋後審。