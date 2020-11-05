粵港澳大灣區中小學校長聯合會將成立　盼大灣區教育更「一體化」

港區國安法今年中實施後，教育局多次表示會加強教育。據了解，除了局方在本月中開辦以「國家安全」為題的教師研討會外，粵港澳三地教育界亦將在本月中成立「粵港澳大灣區中小學校長聯合會」，借此加深三地中小學界的合作及交流。 聯合會的主辦機構之一香港校長專業發展促進會成員朱偉林表示，聯合會是希望讓三地分享教學及家長教育經驗，並加強在科創方面的交流，期望促進大灣區教育更「一體化」。他強調，聯合會並非為「洗腦」而設，只是希望三地教育界有更多交流機會，又邀請有興趣校長加入聯合會。

粵港澳三地的教育界將在本月中成立「粵港澳大灣區中小學校長聯合會」，希望加深三地中小學界的合作及交流。（廣東省教育廳網頁圖片）

翻查「香港中聯辦」網頁資料，2019年11月香港校長專業發展促進會、廣東省教育研究院及澳門中華教育會在主辦2019粵港澳大灣區中小學校長論壇時，已談及計劃在2020年內成立「粵港澳大灣區中小學校長聯合會」。

同月「廣東省教育廳」公布的《籌建粵港澳大灣區中小學校長聯合會倡議》一文，提及聯合會辦公室將設在廣東省政府旗下的教育研究院內，而聯合會必須全面貫徹「一國兩制原則」，其「任務」包括加強大灣區中小學校長管理學校經驗交流、輪流舉辦校長論壇，另須支持與大灣區基礎教育改革發展、教師專業成長及學生培養有關的合作機制。

近一年後，三地教育界代表已初步完成籌組聯合會的計劃，並擬於下周五（13日）舉行成立典禮。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林是成立典禮主席團的其中一名成員。他亦是香港校長專業發展促進會的會員。

朱偉林說，疫情下，兩地人員難以免檢疫通關，故下周五（13日）的成立典禮將在珠海及香港兩地同步舉行，屆時本港、澳門及內地多個大灣區城市都會派代表參與，暫時內地已有逾200人出席，而本港則約有50人報名參與典禮。而11月14日則緊接進行論壇，讓三地人材有交流機會，論壇亦會邀請幼稚園界別，以及大學教授出席。

鳳溪第一小學校長朱偉林是成立典禮主席團成員之一，他說，聯合會是希望三地教育界有更多交流機會，以促進大灣區教育「一體化」。（資料圖片／鄭子峰攝）

聯合會辦公室將設於內地一所中學內

近日教育屢捲入政治爭議，而廣東省教育廳發布相關消息時，曾透露聯合會辦公室將設於廣東省政府旗下的教育研究院內。到底聯合會是否有「政治任務」？朱偉林指，因各方有不同考量，聯合會的辦公室將設在內地一所中學內：「此種說法是大灣區籌備成立前的設想和計劃，由於各方原因的考量，目前大灣區校長聯合會秘書處將設在華南師範大學附屬中學。」



朱偉林又強調，聯合會並非為「洗腦」而設，只是希望三地教育界有更多交流機會，分享學與教、家長教育的經驗，並加強三地在科創方面的交流，期望促進大灣區教育更「一體化」：「我們是想加強交流，至於日後如果可以加深國民教育及身份認同，那些是附加效應。」他另透露，未來將會加入幼稚園界代表。