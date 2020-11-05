港區國安法│教育局月中推教師課程　培訓總體國家安全觀

《港區國安法》自七月起實施，教育局局長楊潤雄早前多次預告正籌備國家安全教育，並加強培訓教師國安意識。教育局課程發展處將於本月16日舉辦「國家安全與我們日常生活」知識增益研討會，由基本法推廣督導委員會委員李浩然擔任講者，從「總體國家安全觀亅角度，介紹國家安全的相關概念。 《香港01》向教育局查詢研討會具體內容，正等候回覆。

《港區國安法》自七月起實施，教育局局長楊潤雄早前多次預告正籌備國家安全教育，並加強培訓教師國安意識。(資料圖片)

自《港區國安法》實施後，教育局早前罕有與建制機構勵進教育中心合辦兩個師訓課程，於本月舉辦一系列與國家憲法《基本法》及國家安全相關的講座。

基本法推廣督導委員會委員李浩然任講者

教育局課程發展處上月底正式推出國家安全師訓課程，於本月16日舉辦「國家安全與我們日常生活」知識增益研討會，時數為2.5小時，並將在九龍塘教育服務中心及網上舉行，由基本法推廣督導委員會委員李浩然擔任講者。

目前該課程已上載官方網上教師培訓行事曆，供教師網上報名。局方在「活動目標」一欄形容，「國家安全的概念並不單純針對政治上的一些行為」，而是涉及更廣泛的範圍，包括環境生態、金融秩序、科技發展、社會穩定，以至文化領域等多方面。是次講座會從國家的「總體國家安全觀亅出發，系統介紹相關的理念和重點。

教育局月中推教師課程，「國家安全與我們日常生活」知識增益研討會，將由基本法推廣督導委員會委員李浩然擔任講者。(教育局培訓行事曆網頁截圖)

至於活動內容詳情，局方則未有在網頁交代，僅指內容與課程發展及推行、基本法學習元素有關。《香港01》向教育局查詢研討會的具體內容，正待回覆。

政治安全概念提及須加強黨領導

國家主席習近平於2014年提出「總體國家安全觀」，2017年列入中共黨章。國家教育部9月印發《大中小學國家安全教育指導綱要》，提及「總體國家安全觀」涉及政治安全、國土安全、軍事安全等13項範疇。其中，「政治安全」的概念提及，「維護政治安全必須加強黨的領導、堅定理想信念。」《綱要》亦要求要求內地學校設立相關課程、專題教育等。

每校可提名5人 列在職教師核心培訓

今次研究會對象為升學輔導教師、統籌主任、副校長、科主任、校長、教師及圖書館主任，名額上限共1,000個，每所學校可提名5人參加。

在本學年新推出的教師專業培訓框架下，此課程列為在職教師的「教師專業角色、價值觀及操守」核心培訓範疇，即每三年周期內，最少撥出6小時參與；而新入職教師則列為選修培訓。

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