教育局免費為幼園、中小學教職員檢測　小學校長會：學界普遍歡迎

教育局今日（11月3日）公布，由下星期一（9日）起，免費為幼稚園包括幼稚園暨幼兒中心、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。 資助小學校長會名譽主席張勇邦今(5日)於港台《千禧年代》受訪時表示，學界普遍歡迎是次安排，所有會和學生接觸人士均可自願參與，包括教職員、興趣班導師、校巴司機等，但他指現階段難估計反應，亦提醒指非所有人有意檢測，呼籲校方勿施加壓力。 教育局暫未安排全日復課，張勇邦指，局方已承諾如有定案，會不少於4星期前通知業界。

資助小學校長會名譽主席張勇邦(資料圖片)

張指，曾於8月底向局方反映，期望有到校檢測服務，令復課更安全，學界歡迎局方今次安排。



運作方面，所有會和學生接觸人士均可獲安排檢測，包括教職員、興趣班導師、校巴司機等，全屬自願參與，學校均會就有意檢測的職員向局方申報人數，他指現階段難估計反應，但他指，不少家長表示支持。會否對教職員造成壓力？他則指，校長需明白同事心態，非所有人有意檢測，不應給予壓力。



全日復課方面，教育局指暫未有此安排，張表示，由半日制回復至全日復課，校方需較多時間事前準備，包括協調午飯、校巴供應商等，教育局已承諾如恢復全日制上課，會不少於4星期前通知業界。不過，他指，業界仍在觀望，因仍有家長擔心疫情。

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