國泰裁員｜國泰工會資方及勞工處三方會面　工會：資方未回應訴求

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，今日（4日）晚上23點59分是最後期限。今日上午國泰工會、國泰高層及勞工處進行三方會面。

國泰空中服務員工會於今日（4日）與資方及勞工處會面。（梁鵬威攝）

會後，國泰空中服務員工會主席王思敏透露，今日參與三方會談的國泰高層包括國泰僱員關係部門總監 Wendy Kwok、機艙服務員總經理Jeanette Mao及商業夥伴部總監（Head of Business Partner）Chris Wong，她指會議上勞工處作為「主持人」，曾厘清勞資雙方要求，認為勞資雙方並無大衝突，亦要求資方認真考慮，「許多嘢公司都可以做到」；惟資方仍然未有回應工會任何訴求，包括一年審視一次合約，只表示會回去再討論。

工會對是次會面未回應訴求表示失望，認為每一次與資方會面都在「開會前已經將門關上」，表示下午會與機師工會會面，商量下一步行動，「希望是次會面是一個開始，不要停在這裡，可以讓原則留下的員工，有返少少希望」。目前工會理事都未有簽署新合約。

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國泰資方則沒有接受採訪，未有透露會上內容。

國泰早前表示，已有多數機師及空中服務員簽新服務條件，若有員工超過限期未簽新約，會視為被解僱。據了解，被解僱員工將獲發一個月代通知金，但須同意放棄申索公司權利，否則不會退回無薪假薪酬，而其強積金供款亦會按法例對沖。今次是國泰宣布重組架構後，勞資雙方第六次見面。