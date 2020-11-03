國泰裁員｜1600會員授權採取法律行動 工會明與機師工會商議

國泰航空早前宣布重組和裁員，未被裁的員工獲發新合約，但福利、薪酬大減，明日（4日）便是簽約死線，逾期未覆視作離職。國泰空中服務員工會今日（3日）召開緊急會員大會，有逾1,600名會員贊成授權工會採取後續法律行動。 工會提到，若公司不推遲死線，9位理事成員會簽新合約，以維持工會運作，亦呼籲會員想清楚後再作決定。工會強調，會繼續跟進新合約問題，明日亦會與機師工會開會，商討對策。

國泰航空規定員工最遲需於周三回覆是否接受新合約。（余俊亮攝）

批評過渡津貼補償不了損失

國泰空中服務員工會主席王思敏會後表示，今日有211人出席，另有1,500多人網上參與投票，共有1,682人贊成，授權工會採取法律行動。王思敏透露，共中一個方向，是跟進員工不簽新約，公司應當作裁員，而並非解僱，現階段未能透露太多詳情，惟確定不會申請禁制令。

她指，公司昨日推出新規定，周三前簽約員工仍可獲一半過渡津貼。她批評合約問題是永久性，津貼補償不了，又指仍有很多合約細節未解決，包括公司回覆混亂，要求公司將簽約死線延期。

如死線日期不變 工會理事仍將簽新合約

明日（4日）便是簽約死線，工會副主席孫德妍指，若公司不作推遲，9位理事將會簽新合約，「重視到底工會理事會可否再運作，依家情況下，不能再有一個人離開，所以必須會簽。」王思敏又表示，暫未掌握多少會員會簽新約，呼籲會員決定時需想清楚，了解當中條文，「尊重每一個人的決定。」

引述國泰願出席三方會談

勞工處早前表示，會盡快安排勞資雙方連同政府代表，進行三方會談，惟國泰同日晚上指，並沒安排有關會議。王思敏透露，管理層昨日與工會聯絡，稱願出席會議，日期未定。

立法會人力事務委員會下周一（9日）會召開會議商討一事，工會稱暫未收到邀請，已與機師工會聯合致函，期望出席。工會明日會繼續與機師工會商討聯合行動。

