國泰裁員｜立會委員會召開聯席會議　陸頌雄：資方未回應是否出席

國泰航空早前宣布重組和裁員，未被裁的員工獲發新合約，當中福利和薪酬大減。立法會人力事務委員會主席陸頌雄今日（3日）表示，委員會將於下周一會與經濟事務委員會召開聯席會議，討論航空業界大型裁員的情況。 新合約的簽署限期明日屆滿，對於未能在限期前開會跟進，陸頌雄強調原則是越快開會越好，但前提是政府及國泰願意派員出席，目前而言國泰尚未回覆會否出席。

陸頌雄認為，國泰應給予員工更多空間選擇去留，並照顧員工需要。對於會議未能趕及新合約簽署限期，陸頌雄稱「（會議）要定3號、4號開有幾難，但冇人黎就冇意思」，又指召開會議的目的是討論政策及政府的跟進措施，而非單一個案。

有份跟進事件的公民黨譚文豪昨晚在facebook撰文，炮轟陸頌雄「打死都唔肯」以立法會向國泰施加壓力，延長簽約時限，「堅持『工聯會永遠企喺工人對面』嘅格言」。陸頌雄斥有關言論失實及無中生有，是政治攻擊，促請對方收回帖文，律師團隊亦會循法律途徑處理。

民主黨尹兆堅則譴責勞福局局長羅致光承諾的三方會議石沉大海，質疑向國泰注資273億的政府屬僱主之一，為何不發揮角色。尹兆堅要求當局盡快交代何時召開會議，並促請國泰延簽署新合約的死線。