特殊學生難戴口罩　靈實恩光學校全員「一對一」照顧嚴重智障生

新冠肺炎疫情緩和，全港學校於9月23日起分階段復課，然而對特殊學校來說，防疫挑戰更甚於一般學校。其中為嚴重智障兒童提供全日制特殊教育及寄宿服務的靈實恩光學校，其學生在配戴口罩方面確有困難，校內要嚴守社交距離；分時段用膳及放學之餘，更要動用全校教職員人手以「一對一」方式照顧，以確保學生之間有充足距離；而校方在太古基金的資助下，亦已在全校噴上消毒塗層，減低學生因四處觸碰而染病的風險。 幾經波折，終能返校復課，校長蔡奕玲笑言，有學生在復課後重遇同學感到開心，亦有學生在停課期間「鍾意瞓到幾點就幾點」，不習慣校園的規律生活，因此初期要調慢其教學步伐。

校長蔡奕玲笑言，有學生在復課後重遇同學感到開心，亦有學生在停課期間「鍾意瞓到幾點就幾點」，不習慣校園的規律生活。（歐嘉樂攝）

應因不同家庭需要，靈實恩光學校在停課期間，繼續開放校園讓有照顧困難的家庭提供學生寄宿服務，而大部分學生則由家長接回家中照顧，透過校方提供的資源網上學習。

嚴守社交距離 學生用膳期間要分隔數米

學校在9月23日正式復課後，在校學生人數增加，但對嚴重智障學生而言，在戴口罩方面確有困難，因此學校需更嚴格執行社交距離及分隔措施，例如在每名學生的書桌、飯桌及輪椅上加裝三面透明隔板；現時需動用禮堂作臨時用膳空間，以讓學生在用膳期間，可分隔數米距離。對於非寄宿學生，家長需在每日上學時作健康申報。

校長蔡奕玲表示，由於同學經常四處觸碰，因此校方尤其著重清潔消毒，9月時在太古基金的資助下，已於全校設施、校車及宿舍噴上Germagic消毒塗層。復課後，學校嘗試透過鼓勵及教導，讓學生認識戴口罩的重要性，部分學生正開始習慣戴口罩及面罩；另外亦會教授他們正確洗手及使用酒精搓手液。

在嚴格的防疫措施下，教職員的工作量大增。學校現時需分時段用膳及放學上校車，動用全校教職員人手以「一對一」方式照顧，以確保學生之間有充足距離。（歐嘉樂攝）

由一名職員照顧數名學生 變成「一對一」照顧

在嚴格的防疫措施下，蔡奕玲直言教職員的工作量大增，在疫情前，一名教職員能分別照顧數名學生，現時則需分時段用膳及放學上校車，動用全校教職員人手以「一對一」方式照顧，以確保學生之間有充足距離。

經歷逾半年的在家學習，復課後有學生對重遇同學感到開心，但部分學生似乎不太習慣有規律的校園生活。蔡奕玲笑言，非寄宿學生在家中「鍾意瞓到幾點就幾點」，復課後卻有學生試過孭書包坐在校門希望回家。

她指，復課初期的教學步伐要放慢，而現時出現兩批家長，分別為：擔心外出上學的風險，而因家庭環境可照顧，暫時繼續在家網上學習；以及家庭照顧有困難，需要學校照顧減輕負擔。

由於學生會經常四處觸碰，學校在清潔消毒方面會尤其著重。（歐嘉樂攝）

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學校今年不辦運動會、遊船河、外出宿營等

雖然復課後能重拾教學活動，但疫情下全港學校不能辦大型活動，蔡奕玲說，學校今年不能辦運動會、遊船河、外出宿營或海外交流等課外活動，但活潑的學生們需要活動空間及接觸大自然，現時只能集中在校內的花園內進行戶外活動，讓學生們稍稍舒展身心。

太古基金因應新型冠狀病毒肺炎疫情，分別推出兩輪資助，今年上半年首輪資助捐出約1,500萬元支援逾400個組織，逾12.2萬人受惠。9月下旬起，基金推第二輪資助，捐出約1,400萬元，當中包括在食物及衛生方面著手，為本港18間資助特殊學校及逾8萬名紅磡、土瓜灣、黃大仙、慈雲山、牛頭角、觀塘的劏房，噴灑由科大開發的Germagic消毒塗層。

太古基金公益事務總監陳婷婷表示，第二輪援助主要與非政府組織合作，期望能強化其社會支援服務。（受訪者提供）

太古基金公益事務總監陳婷婷表示，第二輪援助主要與非政府組織（NGO）合作，期望能強化其社會支援服務，以及期望支援弱勢家庭的精神健康。她表示，由於特殊學校學生在戴口罩方面十分不便，因此針對協助特殊學校噴灑消毒塗層。

被問及會否推出第三輪援助，陳婷婷則期望疫情能減退，但若疫情持續而社會有需要，基金會繼續支援弱勢社群。