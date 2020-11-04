新冠肺炎｜民政局約四成半內地交流團延後　6,000參加者受影響

新冠肺炎疫情下，本港至今仍實施出入境限制。民政事務局局長徐英偉以書面回覆立法會質詢指，不論是教育局籌辦或資助的內地交流活動，及民政局資助的內地交流項目，均自年初開始暫停或延期。當中，民政局資助的內地交流團有約四成半須延期，原定今年暑假舉行的160個內地實習項目亦全部延後。局方指，會密切留意疫情的發展、「健康碼」日後推行情況，在安全及可行的情況下，安排重啟到內地的交流及實習活動。

民政事務局局長徐英偉表示，教育局會視乎疫情發展，再安排學生前往內地交流。教育局轄下的學生內地交流計劃及內地姊妹學校的互訪交流活動雖然暫停，但姊妹學校會繼續透過其他模式，例如視象方式交流、舉辦網上分享會等。

至於教育局轄下的「內地體驗計劃」，徐英偉指，據了解本地專上院校已因應疫情發展，暫緩或取消2019/20學年大約八成獲計劃資助的内地交流活動。教育局已簡化有關處理院校在該學年未能動用資助額的程序，讓院校在疫情緩和後動用有關資助復辦活動。

民政局今年約160個內地暑期實習全延後

至於學校以外，於2019/20年度獲民政局資助的內地交流項目有351，當中有約190個項目已在疫情前順利完成；餘下161個項目則延期舉行，預期涉及約6000個參加者。內地實習方面，三個實習計劃合共約160個項目，原定於今年暑假舉行，亦已延期舉行。

徐英偉指，雖然獲資助的交流團和實習團未能成行，但局方容許承辦的團體在本港為參加者舉行「不構成人群聚集」的活動，如網上簡介會、座談會、訓練班等，讓參加者認識內地的文化歷史、社會面貌等 。另外，局方已採取一次性的特別安排，包括容許主辦團體靈活運用資助、修訂項目詳情等。

徐又指，局方會密切留意疫情的發展、內地與香港的跨境檢疫規定以及「健康碼」日後推行情況，在安全及可行的情況下，安排重啟到內地的交流及實習活動。