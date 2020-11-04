工聯會倡内地向港供教材、大灣區辦展覽　助港人理解國情

中央昨（3日）公布「十四五」規劃及2035年遠景目標建議全文，強調未來15年的發展兼顧安全風險，保持香港、澳門長期繁榮穩定。工聯會今（4日）召開記者會，計劃在明年全國兩會撰寫提案，建議中央政府以「粵港澳大灣區共同家園」理念作為凝聚，在大灣區內籌辦展覽，弘揚家國情懷，促進中華歷史文化和人民交流，強化區内國家安全，並提升國家整體競爭力。 工聯會合共提出4大建議，除了在大灣區內籌辦展覽外，還包括在香港開展國民教育、國情教育和國家安全教育，增強抵禦煽動與蠱惑的底氣；由中央政府擔當「文化灣區」推手，籌辦9+2灣區中華歷史文化展覽；由内地出版社向特區政府提供教材編寫參考，讓學生對國家歷史及發展有更準確，全面的認識和理解。

吳秋北：青年不認識國情 致「港獨」乘虛而入

工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，現時國際環境錯綜複雜，香港作為「走出去」和「引進來」的地理位置和角色，各種力量在此活躍，外部勢力亦往往利用香港作為滲透內地的橋頭堡。他又指，經過逾百年的殖民管治和教育，很多港人特別是年青人對國家歷史、中華文化和國情的認識和瞭解不足，以致近年「本土」、「港獨」思潮乘虛而入，不利於人心回歸。

吳秋北認為，「一國兩制」與大灣區發展，香港作為中國的特別行政區，有其特殊地位和使命，當「港區國安法」頒布後社會逐步安穩，應正視深層次問題。

工聯會召開記者會，建議内地出版社向特區政府提供教材編寫參考，讓學生對國家歷史及發展有更準確、全面的認識和理解。（歐嘉樂攝）

黃國指港澳社會國際化 因而未形成三地「共同家園」觀念

工聯會理事長、全國政協委員黃國表示，與灣區內的内地九個城市相比，港，澳兩個特別行政區因近代歷史而受到西方價值觀影響，社會相對國際化，認為這種文化上的差異，令三地市民未能形成「共同家園」觀念，阻礙灣區的融合發展。加上香港回歸以來，與內地的交流和發展以經濟產業合作等事務性質為主，在中華歷史文化的傳承、同宗同源的認同方面有所欠缺，省港澳的交流不足，在共同推廣上更為缺乏。

工聯會榮譽會長、全國政協常委林淑儀說，港人需要增強國家意識、身份認同、認識歷史及傳承文化，從而對「一國兩制」和內地體制有正確的理解和認知，對於大灣區而言，有規劃和系統地宣揚中華文化，形成更好的歷史文化共同體，更有利於凝聚人心，也是融合發展的基礎。