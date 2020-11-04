大鼠戊型肝炎｜居大埔59歲長期病患男子確診　為今年第7宗

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，為今年第七宗，涉及一名有長期病患的59歲男子。病人入住威爾斯親王醫院期間，發現肝功能異常，現時情況穩定。 當局指，該病人居於大埔富亨邨亨翠樓，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內亦沒有外遊，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。病人有兩名家居接觸者，而兩人目前未有病徵。

衞生防護中心調查一宗大鼠戊型肝炎確診個案。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名59歲男子血液樣本經化驗後，證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。當局的流行病學調查顯示，病人居於大埔，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。患者亦稱沒有進食過生豬肉或豬內臟。當局指調查仍在進行中，並已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

翻查資料，於9月份本港共有三宗大鼠戊型肺炎確診個案，患者分別居於屯門、藍田及牛池灣；而上月亦有一名居紅磡78歲長期病女患者確診。連同今日公布個案，今年累計錄七宗大鼠戊型肺炎確診個案。

衞生防護中心又提醒，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

當局指要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。高危人士，例如有嚴重長期病患的長者、懷孕婦女、慢性肝病患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

另外，市民在處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。