新冠肺炎｜朗屏邨70歲翁留院三個月不治　累計106名確診病人離世

醫院管理局今日（4日）公布，屯門醫院一名70歲確診感染新型冠狀病毒肺炎的男病人，於今日上午7時12分離世，其個案編號為4433。連同這名病人，本港至今共有106名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。 另外，政府指基於風險評估，明天（5日）開始一連三天將安排檢測承辦商「Prenetics Limited」，前往梅窩及大圍透過流動車輛派發及收集樣本瓶，費用全免。

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死者與本地個案有流行病學關連

醫管局公布，屯門醫院一名70歲確診感染新型肺炎男病人今日離世。連同這名病人，至今共有105名新型肺炎確診病人於公立醫院離世，而本港則累計有106名新型肺炎確診病人離世。

翻查資料，個案4433的離世男病人於8月13日發病，8月16日報告確診，即已留醫近三個月。他與本地個案有流行病學關連，居於元朗朗屏邨賀屏樓。

醫管局又指，截至今日上午9時，過去24小時共有九名確診新型肺炎的病人出院，至今共有5,118名確診或疑似病人康復出院。現時共有92名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中八人情況危殆，三人情況嚴重，其餘81人情況穩定。

屯門醫院一名70歲確診感染新型冠狀病毒肺炎的男病人，於今日上午7時12分離世。（資料圖片）

政府委託檢測中心明起到梅窩及大圍派樣本瓶

另外，由於近日梅窩及大圍亦曾有確診個案到訪過，政府宣布明天（5日）開始一連三天，安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。當局指檢測承辦商將分別於梅窩康樂中心及大圍港鐵站D出口附近停泊流動車輛，向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，並會在同一地點收回樣本進行檢測。

市民可於明日起至周六（7日）上午10時至下午5時前往索取及交回樣本瓶，費用全免。檢測承辦商會將檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。

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