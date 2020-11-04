新冠肺炎｜今增兩宗本地感染　梅窩Staycation群組現三代傳播　

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本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（4日）公布，單日新增三宗確診個案。兩宗本地感染個案均屬於梅窩海景渡假樂園Staycation群組，包括一名參加者，以及一名參加者朋友的同住家人，屬第三代傳播。另有一宗輸入個案，患者為印度抵港外傭。

據衞生防護中心公布，兩宗本地感染個案均屬於梅窩海景渡假樂園Staycation群組。第5347宗個案是26歲男子，住在大埔廣福邨廣祐樓，傳染期間沒有上班。他曾於上月25日至27日參與一行八人的梅窩海景渡假樂園Staycation，至今八人當中有三人已確診，另外兩人為第5332及5336宗個案。

第5348宗個案為54歲家庭主婦，是早前確診第5338宗個案的同住家人，住在大埔富善邨善鄰樓。第5338宗個案是26歲無業男子，並無參與梅窩Staycation，但亦曾與第5332宗個案一同用膳。換而言之，第5348宗個案為梅窩Staycation群組的第三代傳播。

兩名確診者均有數名家人及朋友被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。

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而第5349宗個案是28歲外傭，於昨日從印度抵港，曾乘搭印度航空AI314航班。

另外，衞生防護中心透露，今日有數宗初步確診個案。

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