新冠肺炎｜中小幼教職員病毒檢測　楊潤雄料日驗50校明年1月完成

本港新冠肺炎疫情持續，教育局下周一（9日）起替全港中小學、幼稚園及特殊學校的教職員進行病毒檢測。教育局局長楊潤雄今日（4日）指出，預計每日為50間學校做檢測，大約需時50個工作天，料明年1月完成，當局鼓勵教職員參與，強調對參與人數無壓力。至於恢課全面面授課堂安排，楊指當局未有計劃。

教育局局長楊潤雄今日（4日）指出，預計每日為50間學校做檢測，太約需時50個工作天，料明年1月完成。（羅君豪攝）

署理行政長官張建宗及教育局局長楊潤雄今日出席「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」，張建宗致辭時稱，《港區國安法》落實後，學校必須加強學生對國家安全教育，正確認識中國與香港關係，增強身份認同及守法意識，讓學生認識國家憲法及《基本法》。

至於外界關注港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲為報道而查車牌，涉違虛假陳述被捕，張建宗離開會場時沒有回應記者提問便離開。

署理行政長官張建宗指學校必須加強國家安全教育。（羅君豪攝）

楊潤雄會見傳媒時表示，為及早找出校園帶菌者，教育局下周一起為全港中小學、幼稚園及特殊教育教職員做深喉唾液檢查，料計每日做40至50間學校，需時約50個工作天，大約明年1月完成。

未有全面面授課堂安排

楊稱昨日已與校長會面，講解計劃詳情教育局網頁會有短片講解採樣方式，當局鼓勵教職員參與，以了解教職員群組的整體狀況，評估對學生風險，楊強調對參與人數沒有壓力，學校亦毋需比較。楊又指出，由於疫情未平復，當局沒有恢復全面面授課堂安排。

近日有傳本港部份名校出現退學潮，疑與本港政局有關，楊稱有向校長了解，認為應用平常心對待，「每個人都有移居、讀書的權利」，如情況持續或對學界有所影響，現階段毋須擔心。

宣道小學一名教師上月被指教材「播獨」而遭「釘牌」，楊稱知悉涉事教師已向上訴委員會提出上訴，一切由委員會處理，不知道聆訊資料。

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