消息指教育局下周會晤學界　商討恢復全日課　家長發信教育局反對

自全港學校後課後，因為疫情的關係，無論學校本身是全日制還是半日制，一律以半日上課處理，去避開風險最高的午膳時間。不過隨著疫情緩和，加上有消息傳出指教育局正考慮回復全日課堂的可能，令不少家長群起反對，去信教育局要求維持半日上課。

教育局回覆家長內容：

校長指未收到回復全日制通知 家長集體發信教育局施壓

早前在家長群中，傳出教育局局長楊潤雄計劃下星期同與校長會晤，商討回復全日制的可能性，不過消息一出，反對全日制的家長主要持兩個意見，一是疫情未完全平伏，其次是在疫情期間實行半日上課，同學在學業上的進度不但沒有影響，多出來的時間更可以讓小朋友玩樂，認為沒有必要回到全日制，因此不少家長也去信教育局表達希望延續半日制的意願。

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不願小朋友成為功課奴隸群組發起人童心亦指，與其說家長「反對」全日制，倒不如說家長「支持」回復半日制。家長亦非要全面否定全日制，而是希望可以有半日制的學校供家長選擇，這是幾年前已有家長希望的。當然現在也會擔心疫情，因為全日制即是要食午餐，就要除口罩，散播機會增加。

天主教領島學校校長李安迪指，自己目前並沒有收到教育局有關消息，不過作為一所資助學校，是用政府公帑營運的學校，即使家長渴望學校轉成半日制，亦不是學校方面能自行決定的，始終學校不是私立學校。校方惟一可以做的便是貫徹全日制的初衷，上午安排學術為主的課堂，下午安排生命教育、活動教學等較沒有壓力的課堂。

午膳仍是一個難題

將軍澳循道衛理小學校長林德育指，如教育局宣布要回到全日上課，最首當其衝的難題便是午膳，屆時會研究爲每個學生的座位設置防飛沬檔板是否可行。除此之外，回歸全日制時間表上需要做適當的調整，包括拉長每節上課時間，一些在半日制減少了的課節需要再安排到時間表內，讓學生的學習更全面。以前減少了溝通交流的活動也要在適當的情況下安排進時間表中。

林校長亦預計如果教育局真的在疫情下宣布回歸全日制，屆時家長的反對是可以理解，局方也應在最安全及有足夠防護的情況才安排恢復全日制。如果對全日制制度提出意見，林校長相信局方也可以按着過去半年的狀態，從學生的學習成效、精神狀態、教學狀態、課程的推展以及家長的看法去做一些檢討，看看能否找出一個在新時代、新常態下可行的方向，目的是讓學生在學術學習，精神健康都飽足。

天主教領島學校校長李安迪亦有相同想法，目前能想到的做法，亦是以檔板圍著書桌午膳，但他亦擔心教育局會分批回復全日制，屆時便需要花費大量心力去擬定各級時間表。

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有學校擬屆時會彈性處理

三水同鄉會禤景榮學校的時間表設計是安排主要學科於上午進行學習，下午是一些校本特色課程。現在以半天上課的時間表只是刪減了下午原本設置的校本課程的時間，因此就算以全日復課，學校預期也無需調整。

由於學校的校本特色課程相當受家長歡迎，校長李小寶指很多家長反映十分渴望盡快恢復全日時間表，因為學生這半年缺乏運動及活動，希望盡快恢復學生精彩豐富的多元學習生活。不過亦有個別家長擔心是否會很快回歸全日制，因此學校屆時會給予充分彈性予家長，家長可自行向學校申請在家學習，學校會盡力安排人手為學生進行視像課。

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