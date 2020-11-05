中大聯書院學生會辦衝突周年展覽　校方促撤海報：有權禁違規活動

去年11月11日全港多區爆發激烈警民衝突，其中在香港中文大學校園及二號橋的衝突期間，警方施放大量催淚煙及一度出動水炮車嘗試驅散，及後撤退。示威者其後堵塞東鐵線路軌、大埔公路及吐路港公路，癱瘓該帶交通，至11月16日道路重新通車。 中大聯書院學生會及中大學生會代表會時事委員會，計劃於下周三（11日）起舉辦一系列「中大保衛戰」歷史回顧活動。校方發聲明指，展覽宣傳內容或涉嫌違法以及不當使用頭像，敦促活動舉辦者立即修改或移除有關宣傳品，鄭重提醒不要以身試法。校方說，文化廣場為大學授權學生會管理，任何不合規的活動，大學有責任亦有權利禁止有關活動，

中大學生會的「中大保衛戰」展覽計劃於今年11月11日至18日舉行。校方發聲明指，展覽宣傳內容或涉嫌違法以及不當使用頭像，敦促活動舉辦者立即修改或移除有關宣傳品。（中大學生會facebook）

中大學生會的「中大保衛戰」展覽計劃於今年11月11日至18日，在中大文化廣場舉行，屆時將展出「中大保衛戰」歷史時序及照片，同時於展覽加入被捕學生的感言。學生會指，活動希望能提醒香港人毋忘「守城歷史」，並表達對所有中大被捕同學的支持。

中大學生會於昨晚上載活動宣傳海報，但中大校園電台引述學生會副主席葉子萱說，昨晚收到校方電話，要求他們刪除海報照片。葉子萱引述校方指，宣傳海報涉及「光復香港，時代革命」句子，同時有中大前校長沈祖堯及現任校長段崇智的樣子。

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葉子萱強調，現階段暫不會刪除宣傳海報，且對校方做法感到憤怒。

中大昨晚發聲明，稱該展覽宣傳內容或涉嫌違法以及不當使用頭像，大學敦促活動舉辦者立即修改或移除有關宣傳品，鄭重提醒不要以身試法。

校方稱，去年11月於中大發生的事件影響廣大的大學持份者及市民，事件源於有人向公路投擲雜物，意圖堵塞道路，大學當時已強烈譴責該危害人命的不負責任行為。校方批評，校園後來更被蒙面人士大規模破壞，大學上下付出很大的努力才得以復修創傷，對於展覽舉辦者將事件作出偏頗的描述，表示極度遺憾。

校方重申，絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，如有違反必將嚴正處理；又指文化廣場為大學授權學生會管理，任何不合規的活動，大學有責任亦有權利禁止有關活動。