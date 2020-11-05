檢測流動車駐大圍三日　街坊憂內地妓女惹隱形傳播　檢測以策安全

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，檢測承辦商今日起一連三天派出流動車輛前往梅窩、大圍派發和收集樣本樽，方便和鼓勵當區居民，或自覺感染風險較高的人士接受病毒檢測。 有大圍街坊指，近日有內地妓女確診，據報潛伏期在大圍工作，不排除會引致社區隱形傳播鏈，「個女服務員做過咁多單case，可能男士接觸惹到都唔肯出嚟。」但她認為，各社區亦會出現隱形患者，不會因此特別擔心，會做檢測以策安全。

檢測承辦商Prenetics今早在大圍港鐵站外設攤檔，向市民派發檢測樣本樽。（羅君豪攝）

檢測承辦商Prenetics的流動車輛原定今早10時停泊在大圍港鐵站D出口，不過由於站外位置未能停泊車輛，所以改為設置攤檔派發檢測樣本樽，現場有不少市民前來索取。

早前有一名42歲待遣返中國籍女子確診，據了解她疑為性工作者，潛伏期內曾在大圍積存街賣淫，接觸過百名嫖客。

鄧女士指，由於早前曾到梅窩渡假，由於該處爆疫，故前來索取樣本樽檢測。（羅君豪攝）

大圍街坊：嫖客未必願檢測

大圍街坊林女士認為，該名內地妓女患者或引致區內隱形傳播鏈，「個女服務員做過咁多單case，服務咁多人，可能男士接觸惹到都唔肯出嚟，或個女士區內食嘢、周圍去。」

不過，她直言，「無得擔心」，因各區也難防隱形患者，會做足個人衛生措拖防疫。曾參與全民檢測的她，今日在現場索取一樣本樽，並指會考慮再次檢測，亦會鼓勵家人參與，以策安全。

市民曾到梅窩渡假 取樣本樽作檢測

鄧女士則攜同兩名年幼子女取五個樣本樽，她表示，上月底曾到梅窩渡假，住過不同酒店，沒有病徵，但近日該處爆發染疫群組，所以做病毒檢測確認。

鄧女士帶同兩名子女索取樣本樽。（羅君豪攝）

街坊：曾參與全民檢測 毋須再驗

74歲陳先生表示，早前已參與全民檢測，期間亦無到高危地方，經常留在家中，認為無需要再做檢測。陳指，剛從記者口中知悉內地妓女確診個案曾在大圍接客，但認為自己在社區活動時有戴口罩，毋須擔心染疫。

檢測承辦商Prenetics的流動車輛今日至周六會停泊在梅窩康樂中心、大圍港鐵站D出口附近，時間為上午10時至下午5時，供市民前往索取和交回樣本瓶，費用全免。檢測結果呈陽性的個案會轉交衞生署衞生防護中心跟進。